Karta sa OBRÁTILA: Brexit je po 10 rokoch zrelý na UTERÁK, Briti sa v prieskume jasne vyjadrili k EÚ!

LONDÝN - Desať rokov po referende o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa ukazuje, že otázka Brexitu zďaleka nie je uzavretá. Nové prieskumy naznačujú zásadný obrat vo verejnej mienke a rastúci počet Britov by dnes hlasoval za návrat do európskeho bloku. Karta sa tak po desiatich rokoch od hlasovania v referende obrátila.
Vyplýva to z májového prieskumu agentúry Ipsos pre King's College London a analytickú sieť UK in a Changing Europe. Keď Briti v roku 2016 rozhodli tesnou väčšinou 52 ku 48 percentám o odchode z EÚ, mnohí očakávali, že tým sa desaťročia trvajúca diskusia definitívne skončí. Podľa najnovšej analýzy politológa Johna Curticea sa však deje presný opak.
Za zotrvanie v samostatnosti je už iba 40 percent opýtaných
Priemerné výsledky tohtoročných prieskumov ukazujú, že až 60 percent voličov by v prípadnom novom referende podporilo členstvo v Európskej únii. Len 40 percent by bolo za zotrvanie mimo bloku. Ide o najvyššiu podporu EÚ od konania referenda.
Chcú sa vrátiť
Podľa výskumov sa výrazne zmenili aj postoje k opätovnému vstupu krajiny do Únie. V prieskumoch agentúry YouGov sa za návrat vyslovilo 56 percent respondentov, zatiaľ čo proti bolo iba 35 percent. Za zmenou nálad stojí viacero faktorov. Časť voličov, ktorí v roku 2016 podporili Brexit, medzičasom svoj postoj prehodnotila. Zároveň pribudla nová generácia mladých ľudí, ktorí v čase referenda ešte nemohli hlasovať. Práve oni patria medzi najväčších podporovateľov EÚ.
Až 67 percent Britov vo veku od 18 do 24 rokov by dnes hlasovalo za návrat do Únie. Naopak, medzi ľuďmi staršími ako 65 rokov by opätovné členstvo podporilo len 35 percent, zatiaľ čo väčšina by si želala zostať mimo EÚ. Významnú úlohu zohráva aj hodnotenie samotného Brexitu. Prieskum spoločnosti Ipsos z apríla ukázal, že 51 percent Britov považuje Brexit skôr za neúspech. Za úspech ho označilo iba 13 percent respondentov.
Negatívne hodnotenie sa týka najmä ekonomiky a migrácie, teda dvoch hlavných tém, ktoré dominovali kampani pred referendom. Podľa prieskumu YouGov si 65 percent Britov myslí, že Brexit poškodil ekonomiku krajiny. Viac ako polovica opýtaných je presvedčená, že negatívny dopad mal aj na migráciu.
Brexit podľa podporovateľov na vine nie je, ale skôr politici, ktorí ho manažovali
Zaujímavé je, že mnohí bývalí podporovatelia odchodu z EÚ neobviňujú samotný Brexit, ale politikov. Takmer polovica respondentov v prieskume More in Common uviedla, že Brexit mohol fungovať dobre, no britské vlády ho podľa nich zvládli zle.
Napriek tomu rastie podpora myšlienky nového referenda. Podľa aprílového prieskumu More in Common by 51 percent voličov chcelo, aby sa otázka vzťahu Británie k EÚ opäť dostala na hlasovacie lístky v priebehu najbližších piatich rokov. Proti je približne tretina opýtaných.
Hoci sa ďalšie referendum zatiaľ nechystá, odborníci upozorňujú, že ak sa verejná mienka nezmení, hlasovanie z roku 2016 pravdepodobne nebude posledným slovom v dlhej debate o britskom mieste v Európe.