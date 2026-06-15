Veľký deň Kollárovho syna Alexa: Prvé sväté prijímanie bez otca? FOTO Ozvala sa však iná známa ex!

BRATISLAVA - Syn Barbory Balúchovej a Borisa Kollára má za sebou významný životný míľnik. Malý Alex v nedeľu absolvoval prvé sväté prijímanie, pričom sa hrdá mama podelila o spoločnú fotografiu. Pozornosť však upútala nielen neprítomnosť jeho otca, ale aj reakcia jednej z Kollárových bývalých partneriek.
Pre bývalú superstáristku Barboru Balúchovú aj jej syna Alexa bol uplynulý víkend výnimočný. Chlapec, ktorého otcom je Boris Kollár, absolvoval prvé sväté prijímanie a pyšná mama sa touto udalosťou pochválila na sociálnej sieti. Na zverejnenej fotografii pózuje Alex slávnostne oblečený po boku svojej mamy, ktorá na neho nemohla byť viac hrdá. „Alexove 1. sväté prijímanie 🤍“, napísala k záberu. Ide o jeden z najdôležitejších okamihov v živote každého veriaceho dieťaťa, a tak niet divu, že si ho Balúchová chcela uchovať aj prostredníctvom spoločnej fotografie.
Prvé sväté prijímanie patrí medzi významné míľniky v živote dieťaťa, na ktoré sa spravidla nezabúda. O to viac pozornosť vzbudilo, že sa Boris Kollár k synovmu veľkému dňu verejne nijako nevyjadril a na fotografiách sa neobjavil. Fanúšikovia si však všimli jednu vec. Na zábere chýbal Boris Kollár. Bývalý predseda parlamentu sa verejne nepochválil žiadnou fotografiou zo synovho veľkého dňa a nie je známe ani to, či sa samotnej udalosti zúčastnil. Hoci Kollár v minulosti viackrát deklaroval, že sa snaží byť pri dôležitých momentoch svojich detí a nezmeškať ich narodeniny či iné výnimočné udalosti, tentoraz sa verejne neobjavil. Nie je to pritom prvýkrát, čo jeho neprítomnosť vyvolala otázniky. Len nedávno chýbal aj na hokejovom turnaji malého Alexa, na ktorom Balúchovej syn predviedol svoj športový talent.
Pozornosť však tentoraz upútala reakcia ďalšej ženy z Kollárovho života. Pod fotografiou sa objavil komentár od Laury Vizváryovej, jednej z bývalých partneriek politika. Tá na záber zareagovala jednoducho, no výstižne – pridala srdiečko. Hoci išlo len o nenápadné gesto, bystrému oku fanúšikov neuniklo. Zdá sa totiž, že medzi niektorými Kollárovými expartnerkami naďalej panujú korektné vzťahy a navzájom si dôležité životné okamihy svojich detí nenechajú ujsť.
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