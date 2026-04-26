Nedeľa26. apríl 2026, meniny má Jaroslava, zajtra Jaroslav

Pellegrini prehovoril o podozreniach z kampane: Polícia ma nekontaktovala, nemám čo skrývať

Peter Pellegrini.
Peter Pellegrini. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Prezidenta SR Petra Pellegriniho zatiaľ nikto z polície nekontaktoval v súvislosti s podozreniami z nelegálneho financovania prezidentskej kampane. V prípade, že by sa tak stalo, je pripravený na otázky odpovedať, pretože nemá čo skrývať. Uviedol to v nedeľňajšej diskusnej relácii V politike televízie TA3.

„Môžu ma kedykoľvek kontaktovať. V tomto som pripravený kedykoľvek odpovedať, pretože nemám čo skrývať. A ak sa niečo na pozadí dialo, tak nech sa to vyšetrí. (...) Ale ja som určite nikomu nič neponúkal ani nedával a ani nikto z môjho najbližšieho volebného tímu,“ vyhlásila hlava štátu.

archívne video:

Vyhlásenie prezidenta Petra Pellegriniho k petícii za skrátenie volebného obdobia

Prezident plánuje v pondelok (27. 4.) vrátiť parlamentu dva zákony pre prílepky, ktoré podľa jeho slov nemajú nič so zákonom, ktorý schválila vláda. „Nech sa s tým parlament vysporiada,“ dodal. Pri návrhu zmien na voľbu zo zahraničia bude prezidenta zaujímať otázka dostupnosti voľby. Zaujímať sa bude o zabezpečenie dostupnosti voľby v krajinách bez zastupiteľského úradu SR a početné zastúpenie volebných miestností v krajinách, kde žije veľká komunita Slovákov. „Ak budem mať pocit, že tá dostupnosť voľby, aj tejto priamej novej, nebude zabezpečená, budem sa snažiť pripraviť nejaký pozmeňujúci, rozširujúci návrh a s týmto návrhom to potom parlamentu vrátim. Ale dopredu avizujem, že by sa poslanci mohli teraz zaoberať normálnou technickou debatou a v druhom čítaní ten zákon vylepšiť tak, aby sme možno už len na tieto otázky, ktoré dopredu kladiem, mali odpoveď,“ povedal Pellegrini.

V súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami prezident očakáva zhoršenie kondície koalície. Nemyslí si však, že by hrozil pád vlády. „Podľa mňa vládna koalícia a premiér sa bude sústreďovať už len na strategické veci, na ktorých sa mu bude dariť vždy dosiahnuť väčšinu v parlamente na hlasovanie,“ podotkol. Neregistruje ani snahu o rekonštrukciu vo vláde. „Premiér zatiaľ nebol ani sondovať u mňa, aký by bol môj postoj, ako by som sa k takýmto návrhom postavil,“ dodal. Od niektorých ministerstiev by prezident očakával vyššiu dynamiku. „Aj v ekonomickej oblasti alebo finančnej oblasti určite, pretože budem veľmi pozorne čakať, ako dopadne moja výzva, ktorá už trvá niekoľko mesiacov, že si tento štát vyžaduje alebo potrebuje zásadné prorastové opatrenia,“ doplnil.

Plánuje zvolať okrúhly stôl

Vláda podľa neho musí prísť s riešeniami, ktoré budú mať reálny dosah. Prezident preto plánuje zvolať okrúhly stôl v Prezidentskom paláci k ekonomike. „Ja si chcem zavolať všetkých zodpovedných, ktorí našu ekonomiku riadia, respektíve v nej sú aktívni, všetkých predstaviteľov našich firiem a zamestnávateľov, aby mi povedali, čo očakávajú od vlády, a aby som aj overil intenzitu dialógu medzi vládou a rôznymi asociáciami, či teda tie návrhy, ktoré oni predstavujú, aj reálne sú komunikované vláde, a ako cítia vôbec šancu, že niektoré z nich aj padnú na úrodnú pôdu,“ ozrejmil.

Reagoval aj na zníženie ratingu Slovenska agentúrou Standard & Poor´s (S&P). „Sme stále v áčku so stabilným výhľadom,“ poznamenal. Dôležité podľa neho je, či je Slovensko schopné predať svoj dlh a predávať svoje dlhopisy za rozumnú úrokovú mieru. „V tomto prípade treba povedať, že Slovensko v rámci dlhu, ktorý osciluje okolo 60 percent, je stále na tom ešte dobre. Takže áno, nepoteší nikoho, keď mu je znížený rating, ale treba zas realisticky sa na to pozrieť, či to bude mať alebo nebude mať dosah na financovanie,“ skonštatovala hlava štátu.

Trvá na svojej výzve

Prezident zároveň trvá na svojej výzve politickým stranám zaviazať sa k dokončeniu výstavby nových nemocníc na Slovensku. Aktuálne podľa neho opozícia s koalíciou vedú „zákopovú vojnu“ s cieľom robiť si zle. Pripustil, že vláda a jednotliví ministri by mohli pri tejto téme komunikovať viac a otvorenejšie. „Ja viem, že to stojí veľa energie, ale pri takýchto zásadných témach nevidím problém, aby ministerstvo zdravotníctva aspoň v nejakých tých hrubých črtách urobilo finančnú analýzu,“ skonštatoval. Zároveň má pocit, že nie všetky politické strany chcú prísť napríklad k okrúhlemu stolu so záujmom nájsť nejakú dohodu.

Diskusia sa dotkla aj plánovanej cesty premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na májové oslavy v Moskve pri príležitosti výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. „Nemyslím si, že by táto jeho cesta do Moskvy mala mať nejaký zásadný vplyv nejakého izolacionizmu,“ skonštatoval. Prezident rozhodnutie premiéra vníma ako zámer pokloniť sa tým, ktorí bojovali za slobodu Slovenska pred 80 rokmi. „A, dúfam, nie tým, ktorí dnes vedú vojnu na Ukrajine,“ doplnil. Dodal, že on si plánuje uctiť pamiatku osloboditeľov na Slovensku. Zároveň uviedol, že po výsledku maďarských volieb neočakáva zmenu v zahraničnej politike premiéra. „Myslím si, že sa bude správať pragmaticky, zásadné rozhodnutia bude podporovať, ale bude pokračovať v oprávnenej kritike Únie tam, kde nepodáva výkon, aký by mohla,“ uviedol Pellegrini. Verí, že vzťahy s Maďarskom sa podarí udržať na priateľskej a konštruktívnej úrovni.

Viac o téme: KampaňPolíciaPeter Pellegrini
Nahlásiť chybu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ďalšie zo Zoznamu