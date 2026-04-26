PRVÁ FOTO zbitého Ferenčáka: Všetko sa vyšetrí, je mi ho ĽÚTO, reaguje minister Šutaj Eštok!

KEŽMAROK/BRATISLAVA - Nezaradený poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák vyostruje spor s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) a hovorí o kriminalizácii svojej osoby. Najnovšie k prípadu pribudol aj silný moment, kedy mal byť Ján Ferenčák napadnutý na ulici v Kežmarku. Dokonca sa už aj objavila fotografia politika bezprostredne po napadnutí, na ktorej je viditeľne zakrvavený.
Ferenčák v diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 uviedol, že chce iniciovať stretnutie s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a zároveň plánuje podať návrh na odvolanie ministra vnútra. Za dôvodmi si naďalej stojí – hovorí o zneužívaní policajnej inšpekcie a pochybeniach na rezorte.
Televízia JOJ zverejnila záber bezprostredne po napadnutí, na ktorom je vidieť zakrvaveného Ferenčáka.
Ferenčák v živom vysielaní ŠOKUJE: Zbili ma na ulici! Krvavý útok sa vraj odohral za prítomnosti jeho dcéry!
Všetko sa vyšetrí, je mi ho ľúto, dodal minister
Pre STVR už v relácii O 5 minút 12 reagoval aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). "Absolútne viem vylúčiť, že išlo o politický motív,“ uviedol minister. Zdôraznil, že postup voči Ferenčákovi vychádzal z požiadavky regionálnej organizácie Hlasu-SD vylúčiť ho a bol riešený na úrovni predsedníctva strany. "Garantujem vám, že polícia všetko vyšetrí,“ dodal s tým, že akékoľvek útoky odsudzuje. "Je mi ho ľúto," povedal Šutaj Eštok o Ferenčákovi.
Politická motivácia je zjavná, ak ide o napadnutie poslanca, tvrdí Majerský
Opozičné KDH však pripúšťa aj vážnejší rozmer prípadu. Jeho predseda Milan Majerský upozornil, že ak sa potvrdí čo i len časť Ferenčákových tvrdení, pôjde o závažnú situáciu. "Ak by bola len polovica z toho, čo povedal pravda, tak je to veľmi vážna vec. A musí sa to celé vysvetliť," uviedol. V súvislosti s vyhrážkami voči poslancovi zároveň naznačil možný politický motív. "Ak je napadnutý poslanec Národnej rady a vyhráža sa mu niekto, zrejme tam je politický motív. Ja sám som to zažil,“ doplnil.
Celý prípad tak naberá nielen bezpečnostný, ale aj výrazný politický rozmer. Zatiaľ čo minister vnútra hovorí o štandardnom postupe a vylučuje politický motív, časť opozície aj samotný Ferenčák upozorňujú na možné prepojenie s politickým tlakom.