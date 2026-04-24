Zobral si ho na druhý svet: Pozrite sa, čo čínska rodina zakopala spolu so zosnulým milionárom

PEKING - Nezvyčajný pohreb v Číne vyvolal pobúrenie aj diskusiu o ekológii. Rodina zosnulého totiž namiesto tradičných symbolických darov pochovala do hrobu skutočné luxusné auto.
V čínskom meste Liaoyang v provincii Liaoning sa začiatkom apríla odohral pohreb, ktorý okamžite upútal pozornosť verejnosti. Video z obradu, ktoré sa rýchlo rozšírilo na sociálnych sieťach, zachytáva moment, keď do hrobu spolu so zosnulým uložili aj čierny Mercedes-Benz S450L v hodnote približne 1,1 milióna jüanov (asi 140 000 eur).
Podľa miestnych médií bol zosnulý muž vášnivým zberateľom luxusných áut. Jeho rodina sa preto rozhodla darovať mu jedno z nich aj „na druhý svet“ – ako symbol zabezpečenia pohodlia v posmrtnom živote. Vozidlo malo dokonca špeciálnu poznávaciu značku „8888“, ktorá je v Číne spájaná s bohatstvom a šťastím a môže mať hodnotu až 250 000 jüanov (približne 32 000 eur).
Auto bolo ozdobené červenou látkou a stuhami
Zábery ukazujú, ako bager spúšťa auto vedľa nového náhrobku, pričom vozidlo bolo ozdobené červenou látkou a stuhami. Následne ho desiatky miestnych obyvateľov pomohli zatlačiť do jamy a zasypať hlinou. Rodina sa im za pomoc poďakovala na hostine, kde každý z účastníkov dostal červenú obálku s finančnou odmenou vo výške 500 jüanov (asi 65 eur).
Najväčší TRAPAS ich života? Turisti si pomýlili KAR s reštauráciou a sadli si k stolu! TAKÚTO reakciu rodiny nečakali
Takýto postup sa však výrazne odlišuje od tradičných čínskych pohrebných zvykov, pri ktorých sa namiesto reálnych predmetov spaľujú ich papierové napodobeniny. Práve tie majú symbolicky zabezpečiť zosnulému komfort v posmrtnom živote. Neobvyklý čin vyvolal vlnu kritiky. Mnohí ľudia poukazovali na to, že zakopanie skutočného auta môže predstavovať ekologické riziko, napríklad znečistenie pôdy či podzemných vôd. Ďalší upozornili aj na možné porušenie zákonov, keďže vozidlo neprešlo oficiálnym procesom vyradenia z evidencie.
Pohreb sa zmenil na KRVAVÝ RING: Dve ženy sa SUROVO ZBILI priamo nad rakvou milenca! Padali FACKY aj nadávky
Na situáciu zareagovali aj úrady. Miestny úrad pre občianske záležitosti uviedol, že rodinu s priezviskom Jin napomenuli za porušenie predpisov a konanie motivované poverami. Rodina sa následne verejne ospravedlnila a podľa dostupných informácií jej hrozia pokuty, ako aj povinnosť uhradiť náklady spojené s vykopaním auta a obnovou pozemku. Prípad vyvolal rozsiahlu diskusiu na sociálnych sieťach, kde si získal desiatky miliónov zobrazení. Zatiaľ čo niektorí obhajovali čin ako prejav úcty k zosnulému, iní ho označili za nezodpovedné plytvanie a ignorovanie dôsledkov pre životné prostredie.