Sladká KRÁDEŽ roka? Na európskych cestách ukradli kamión s tyčinkami KitKat! VAROVANIE pre zlodejov

VEVEY - Počas cesty z Talianska do Poľska zmizlo minulý týždeň zhruba 12 ton čokolády KiTKaT s veľkonočnou edíciou. Spoločnosť počas uplynulého víkendu potvrdila, že kamión bol ukradnutý počas prepravy, pričom teraz zrejme koluje po celej Európe.
Zásielka s hmotnosťou približne 12 ton zmizla počas prepravy medzi výrobným a distribučným miestom. Tyčinky, ktoré minulý týždeň odišli zo stredného Talianska, sa mali distribuovať po celej Európe – trasa dlhá 1250 až 1350 km mala nakoniec vyústiť do Poľska. Po vozidle aj zásielke sa naďalej pátra.
Všetky produkty sú dohľadateľné
Spoločnosť KITKAT počas uplynulého víkendu potvrdila, že že kamión prepravujúci 413 793 kusov jej nového sortimentu čokolády bol ukradnutý počas prepravy cez Európu. Vyšetrovanie prebieha v úzkej spolupráci s miestnymi úradmi a partnermi v dodávateľskom reťazci.
Hoci s produktom samotným nie je spojené žiadne riziko, KITKAT sa domnieva, že chýbajúce položky by sa mohli dostať do neoficiálnych predajných kanálov na európskych trhoch. Ak sa tak stane, všetky produkty je možné vysledovať pomocou jedinečného kódu šarže priradeného jednotlivým tyčinkám.
Upozornenie pre obchodníkov aj zákazníkov
V dôsledku toho budú môcť spotrebitelia, maloobchodníci a veľkoobchodníci identifikovať, či je produkt súčasťou ukradnutej zásielky, naskenovaním šarží uvedených na obale. Ak sa nájde zhoda, skenujúci pracovník dostane jasné pokyny, ako upozorniť KITKAT, ktorý potom príslušným spôsobom poskytne dôkazy.
Ku krádeži došlo krátko po spoločnej správe Medzinárodnej únie námorného poistenia (IUMI) a Asociácie ochrany prepravovaného majetku (TAPA) EMEA, ktorá poukázala na alarmujúci nárast krádeží nákladu a podvodov v nákladnej doprave. Čoraz bežnejšie sú pritom sofistikovanejšie metódy podvodu.
"Vždy sme ľudí povzbudzovali, aby si dali pauzu s tyčinkou KITKAT, ale zdá sa, že zlodeji vzali tento odkaz doslovne a urobili si pauzu s viac ako 12 tonami našej čokolády," vyjadril sa hovorca spoločnosti KITKAT.
Krádeže nákladu predstavujú pre podniky všetkých veľkostí narastajúci problém. Keďže sa pravidelne zavádzajú sofistikovanejšie schémy, spoločnosť KITKAT sa rozhodla zverejniť tieto nemilé skúsenosti v nádeji, že to zvýši povedomie o čoraz bežnejšom kriminálnom trende.
"Spotrebiteľov žiadame, aby sa ukradnutý tovar nepokúšali nájsť, manipulovať s ním alebo sa ho snažili získať späť," doplnil hovorca.
Akékoľvek relevantné informácie treba oznámiť miestnym orgánom činným v trestnom konaní. KITKAT bude naďalej podporovať vyšetrovanie a podľa potreby poskytovať ďalšie aktualizácie. Spoločnosť Nestlé uviedla, že incident neovplyvní dodávky ani nepovedie k nedostatku produktov v obchodoch pred Veľkou nocou.
Známa pizza vyjadrila úprimnú sústrasť
Sme hlboko zarmútení nepríjemnými skutočnosťami, ktoré postihli spoločnosť KitKat. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
A po týchto úplne zbytočných slovách by sme Vás chceli informovať, že odteraz predávame pizzu Kitkat.