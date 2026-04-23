KRITICKÝ VEK pre vaše srdce nie je 50, ale 17! Vedci odhalili MRAZIVÚ PRAVDU o tom, kedy sa začína nezvratné poškodenie

LONDÝN – Riziko život ohrozujúcich srdcových ochorení sa môže začať zvyšovať už vo veku 17 rokov. Naznačuje to nový výskum britských a fínskych vedcov, ktorý spochybňuje doterajšie presvedčenie, že problémy so srdcom vznikajú najmä až v strednom veku.
Odborníci dlhodobo upozorňujú, že nadbytočný telesný tuk môže negatívne ovplyvniť štruktúru srdca a viesť k ochoreniam v neskoršom veku. Najnovšie zistenia však ukazujú, že tieto zmeny sa môžu začať oveľa skôr – práve v období dospievania. Podľa profesora Andrew Agbaje z University of Eastern Finland je vek 17 rokov zlomový. „Ide o obdobie, keď sa mladí ľudia začínajú osamostatňovať, menia svoje stravovacie návyky aj životný štýl – často k horšiemu,“ uviedol. Práve tieto zmeny môžu viesť k nárastu telesného tuku a zvýšenému riziku srdcových problémov v budúcnosti.
Výskumníci sledovali 1 803 detí vo veku od 9 do 24 rokov. Pomocou špecializovaných DXA skenov pravidelne merali množstvo telesného a brušného tuku aj svalovej hmoty, píše The Sun. Okrem toho účastníci absolvovali vyšetrenia srdca a testy na hladinu cukru, inzulínu a cholesterolu.
Zmeny v štruktúre srdca
Výsledky, publikované v odbornom časopise The European Journal of Endocrinology, ukázali, že od 17. roku života sú vyššie hodnoty telesného a najmä brušného tuku spojené so zmenami v štruktúre srdca. Tie môžu zhoršiť jeho schopnosť pumpovať krv a zvyšujú riziko budúcich ochorení. Vedci zároveň zistili, že negatívny vplyv tuku na srdce súvisí najmä so zvýšeným krvným tlakom a zápalovými procesmi v tele.
Čo s BMI?
Profesor Agbaje upozornil aj na obmedzenia bežne používaného ukazovateľa BMI. Podľa neho nie je vhodný na presné hodnotenie množstva tuku u detí a dospievajúcich, keďže nerozlišuje medzi tukom a svalovou hmotou. „Obdobie dospievania, najmä okolo 17. roku života, predstavuje ideálnu príležitosť na zavedenie zdravých návykov. Práve vtedy môžeme znížiť množstvo telesného tuku a predísť poškodeniu srdca,“ dodal.
Srdcovo-cievne ochorenia pritom patria medzi najčastejšie príčiny úmrtí. V Spojenom kráľovstve sú hlavnou príčinou smrti u mužov a druhou najčastejšou u žien. Každoročne vedú k približne 100-tisíc hospitalizáciám v Anglicku – v priemere k jednému infarktu každých päť minút. Odborníci preto zdôrazňujú význam prevencie. Kľúčom je zdravá strava, pravidelný pohyb, obmedzenie alkoholu, nefajčenie a kontrola krvného tlaku či hladiny cukru v krvi. Podľa odporúčaní NHS môžu práve tieto jednoduché kroky výrazne znížiť riziko vzniku srdcových ochorení.