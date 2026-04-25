Sobota25. apríl 2026, meniny má Marek, Marko, Markus, zajtra Jaroslava

Začína ruja, buďte obozretní: VIDEO V známej doline videli až TROCH medveďov!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Turistika na Slovensku/Miloš Karabín)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

SVIT - V Lopušnej doline blízko Svitu sa pohybujú tri medvede. Slováci a turisti by mali byť obozretní, pretože medveďom práve začína ruja trvajúca až do júla.

Na pohyb medveďov v Lopušnej doline upozornil v stredu (22. 4.) na sociálnej sieti pán Miloš, ktorý vyzýva na opatrnosť. K príspevku zverejnil aj video, ktoré šelmy zachytáva. Podľa záberov ide o troch jedincov. 

Lopušná dolina je obľúbené rekreačné a lyžiarske stredisko v pohorí Kozie chrbty neďaleko mesta Svit. Mimo zimej sezóny ju navštevujú turisti a vedia tadiaľ aj cyklotrasa. 

Slováci by mali byť obozretní pred medveďmi najmä v tomto období, pretože sa medveďom akurát začína ruja, ktorá trvá až do júla. Medveď sa v tomto období snaží vyhnúť ľuďom, môže však dôjsť k stretnutiu, pretože aktivita medveďa stúpa aj počas dňa. Odborníci odporúčajú obmedziť pobyt v prírode predovšetkým ráno, večer a v noci, ale tiež počas dňa v hustej vegetácii, v miestach so zhoršenou viditeľnosťou alebo blízko zdrojov potravy.

Medveď aj na Liptove

V utorok opätovne upozorila na pohyb medveďa aj obec Gôtovany v okrese Liptovský Mikuláš. Na základe informácie od Poľovníckeho združenia Viackov boli v lokalite Gôtovanský hájik zaznamenané veľké stopy medveďa, čo nasvedčuje pohybu veľkého jedinca. Obec o tom informovala na sociálnej sieti.

Medveď sa podľa dostupných informácií môže pohybovať v okruhu od Gôtovanského hájika - nad ihriskom, smerom ku Gôtovanskej zátoke až po Sokolské háje. „Žiadame občanov, aby zvážili pohyb a prechádzky v uvedených lokalitách, venovali zvýšenú opatrnosť a pokiaľ je to možné, týmto miestam sa vyhýbali,“ zdôraznila obec s tým, že v prípade spozorovania medveďa alebo jeho stôp prosí o bezodkladné informovanie obecného úradu alebo Zásahového tímu pre medveďa hnedého.

Viac o téme: MedvedeRujaLopušná dolina
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Zoznam TV

Inscenácia A rozhodnutie daj nám dnes v Divadle Jána Palárika v Trnave
Inscenácia A rozhodnutie daj nám dnes v Divadle Jána Palárika v Trnave
Správy
Ostré slová Milana Ondríka o napätej situácii na Slovensku: Zliezajú sa tu pavúky z rôznych rohov
Ostré slová Milana Ondríka o napätej situácii na Slovensku: Zliezajú sa tu pavúky z rôznych rohov
Prominenti
Miloslav Mečíř po znovuzvolení za prezidenta STZ
Miloslav Mečíř po znovuzvolení za prezidenta STZ
Tenis

Domáce správy

Začína ruja, buďte obozretní:
Začína ruja, buďte obozretní: VIDEO V známej doline videli až TROCH medveďov!
Domáce
Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zahraničné

Brutálny útok zachytila kamera.
Ilustračné foto
Ilustračné foto
Lietadlo narazilo do elektrického
Prominenti

Josef Dvořák o boji
Česko-Slovenský ples, Andrea Verešová
Jack Nicholson
Premiéra Separovho koncertu. Na
Zaujímavosti

Koniec tisícročného sporu: Gynekológ
Po 10 hodinách v
Ilustračné foto
Zobral si ho na
Dobré správy

FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Uvažujete nad zmenou banky
Zdroj: Henima
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Ekonomika

Viete rozlúštiť bežne používané skratky ako DPH, HDP či IBAN? Otestujte sa! (kvíz)
Šport

Juraj Slafkovský doma v play-off: Online prenos z 3. zápasu Montreal – Tampa Bay
Auto-moto

Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Kariéra a motivácia

MAMA ROKA 2026: Rodičovstvo ako najnáročnejšia „práca“
Varenie a recepty

Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Technológie

Američania práve otestovali laserovú zbraň LOCUST priamo na lietadlovej lodi. Zostrelenie dronu stojí menej než 5 dolárov
Bývanie

Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Pre kutilov

Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najväčšie slabiny znamení vo vzťahu: Toto vás môže stáť lásku
Partnerské vzťahy
Začína ruja, buďte obozretní:
Domáce
Ďalšie zo Zoznamu