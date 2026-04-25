Začína ruja, buďte obozretní: VIDEO V známej doline videli až TROCH medveďov!

SVIT - V Lopušnej doline blízko Svitu sa pohybujú tri medvede. Slováci a turisti by mali byť obozretní, pretože medveďom práve začína ruja trvajúca až do júla.
Na pohyb medveďov v Lopušnej doline upozornil v stredu (22. 4.) na sociálnej sieti pán Miloš, ktorý vyzýva na opatrnosť. K príspevku zverejnil aj video, ktoré šelmy zachytáva. Podľa záberov ide o troch jedincov.
Lopušná dolina je obľúbené rekreačné a lyžiarske stredisko v pohorí Kozie chrbty neďaleko mesta Svit. Mimo zimej sezóny ju navštevujú turisti a vedia tadiaľ aj cyklotrasa.
Slováci by mali byť obozretní pred medveďmi najmä v tomto období, pretože sa medveďom akurát začína ruja, ktorá trvá až do júla. Medveď sa v tomto období snaží vyhnúť ľuďom, môže však dôjsť k stretnutiu, pretože aktivita medveďa stúpa aj počas dňa. Odborníci odporúčajú obmedziť pobyt v prírode predovšetkým ráno, večer a v noci, ale tiež počas dňa v hustej vegetácii, v miestach so zhoršenou viditeľnosťou alebo blízko zdrojov potravy.
Medveď aj na Liptove
V utorok opätovne upozorila na pohyb medveďa aj obec Gôtovany v okrese Liptovský Mikuláš. Na základe informácie od Poľovníckeho združenia Viackov boli v lokalite Gôtovanský hájik zaznamenané veľké stopy medveďa, čo nasvedčuje pohybu veľkého jedinca. Obec o tom informovala na sociálnej sieti.
Medveď sa podľa dostupných informácií môže pohybovať v okruhu od Gôtovanského hájika - nad ihriskom, smerom ku Gôtovanskej zátoke až po Sokolské háje. „Žiadame občanov, aby zvážili pohyb a prechádzky v uvedených lokalitách, venovali zvýšenú opatrnosť a pokiaľ je to možné, týmto miestam sa vyhýbali,“ zdôraznila obec s tým, že v prípade spozorovania medveďa alebo jeho stôp prosí o bezodkladné informovanie obecného úradu alebo Zásahového tímu pre medveďa hnedého.