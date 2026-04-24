VIDEO šokovalo svet! Mladé dievča odmietlo dať nápadníkovi svoje číslo, na ulici ju dobil takmer na smrť

NEW YORK - Šokujúce video z New Yorku zachytáva útok tínedžera na dievča, ktoré mu odmietlo dať svoje číslo. Incident skončil zranením a zásahom polície.
Konflikt na ulici
Na internete sa šíri znepokojivý záznam z newyorského Harlemu, ktorý zachytáva brutálne napadnutie len 15-ročného dievčaťa. Podľa polície útoku predchádzala banálna situácia – odmietnutie poskytnúť telefónne číslo.
K incidentu došlo v pondelok popoludní po skončení vyučovania na križovatke ulíc East 107th Street a 3rd Avenue v oblasti East Harlem, píše New York Post.
Vyhrážky pred útokom
Video ukazuje, ako 14-ročný chlapec zastavil dievča na priechode pre chodcov a snažil sa ju prinútiť zostať na mieste.
„Hneď teraz ťa zložím na zem,“ vyhráža sa jej na zázname, zatiaľ čo jeho kamarát ho povzbudzuje slovami: „Urob to!“
Následne jej prikáže: „Stoj tu,“ a ukazuje na miesto pri svojich nohách.
Pokus o útek a násilná reakcia
Dievča sa snaží konfliktu vyhnúť a obísť ho, no útočník jej zatarasí cestu a odstrčí ju späť. Keď sa otočí a odchádza, reaguje podráždene: „Daj odo mňa ruky preč,“ odvrkne a snaží sa situáciu ukončiť.
To však agresora nezastaví.
Útok zozadu a zranenie
Chlapec ju podľa záznamu zozadu chytí, zdvihne do vzduchu a prudko hodí o zem. Následne, keď leží bezmocne na chodníku, jej ešte dupne po hlave a odchádza preč.
Dievča utrpelo otras mozgu a záchranári ju previezli do nemocnice Harlem Hospital. Jej stav je podľa dostupných informácií stabilizovaný.
Zásah polície
Útočníka polícia zadržala a obvinila z napadnutia. Podľa zdrojov by sa mal postaviť pred rodinný súd ešte tento týždeň.
Prípad vyvolal silné reakcie na sociálnych sieťach a opäť otvoril diskusiu o násilí medzi mladistvými.