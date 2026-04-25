Slovenská speváčka sa ozvala z nemocnice: Podstúpila intímny zákrok!

BRATISLAVA - Zmrazovanie vajíčok sa stáva čoraz populárnejšou voľbou žien, ktoré chcú mať kontrolu nad svojou budúcnosťou. Najnovšie o svojej skúsenosti otvorene prehovorila aj speváčka Barbora Hazuchová, ktorá celý proces zdokumentovala a úprimne opísala jeho stránky.
Zmrazovanie vajíčok sa v posledných rokoch stáva čoraz diskutovanejšou témou a pre mnohé ženy predstavuje spôsob, ako si „poistiť“ budúcnosť. Ide najmä o tie, ktoré sa ešte necítia pripravené na materstvo, no zároveň vedia, že v budúcnosti by deti chceli. Tento zákrok už podstúpili aj známe Slovenky ako Kristína Malachovská, Katarína Becca Balážiová či Mária Zelinová. Najnovšie sa k nim pridala aj speváčka Barbora Hazuchová, ktorú si diváci pamätajú zo súťaže SuperStar.
Celý proces sa rozhodla otvorene zdieľať na sociálnych sieťach. „Rozhodovala som sa rok a pol," priznala. K definitívnemu kroku ju priviedlo meranie hladiny AMH – Anti-müllerovho hormónu, ktoré dokáže pomerne presne odhadnúť ovariálnu rezervu ženy, teda množstvo vajíčok, ktoré jej ešte zostáva. „Keďže bolo prekvapivé to číslo, ktoré mi vyšlo, tak som sa začala o celú túto tému zaujímať viac," vysvetlila.
Dodala, že momentálne nemá partnera, no túžba po deťoch u nej určite existuje: „Vďaka niečomu takémuto viem získať čas." Speváčka sa rozhodla byť úprimná aj v zobrazovaní menej príjemných stránok celého procesu. Zdokumentovala si napríklad každodenné podávanie hormonálnych injekcií. „To bolo na celom tom procese asi najhoršie," priznala.
Nasledoval samotný odber vajíčok, ktorý však v jej prípade neprebehol len raz. Po prvom pokuse musela absolvovať celý cyklus ešte raz. „Bola som extrémne unavená," opísala svoje pocity počas náročného obdobia. Hoci ide o finančne náročnejší zákrok, mnohé ženy ho vnímajú ako investíciu do budúcnosti. Moderná medicína tak ponúka možnosť oddialiť materstvo bez toho, aby sa výrazne znižovala šanca na vlastné dieťa – aj vo vyššom veku.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%