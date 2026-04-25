Divoký Blaha ŠOKUJE a dáva SAV košom: Idem na slávne MGIMO do Moskvy, pochválil sa, vraj je to Harvard východu!

BRATISLAVA/MOSKVA - Kontroverzný slovenský europoslanec Smeru Ľuboš Blaha mieri do Ruska. Vo videu na sociálnej sieti oznámil, že bude pôsobiť ako pedagóg na prestížnom Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (MGIMO), ktorý patrí medzi najznámejšie univerzity v krajine. Dlhé roky pôsobil pritom v Slovenskej akadémii vied (SAV), kde sa podľa jeho posledných slov rozhodol ukončiť svoj pomer.
"Milí priatelia, ja mám dobrú správu. Budem učiť na ruskom MGIMO," začal svoje video Blaha.
MGIMO (Moskovskij gosudarstvennyj institut meždunarodnych otnošenij – Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov) patrí medzi elitné školy v Rusku. Zameriava sa na diplomaciu, medzinárodné vzťahy, právo a ekonómiu a je známy náročným štúdiom i dôrazom na výučbu cudzích jazykov. V západných médiách sa však škola niekedy spája aj s vplyvom tajných služieb a býva označovaná ako nástroj tzv. mäkkej sily. Problémom býva aj to, že táto škola sa už v minulosti objavila v životopisoch niektorých ruských agentov či špiónov.
Pre Blahu je táto škola legenda
Blaha však napriek tomu označil univerzitu za výnimočnú. "MGIMO je legenda. Absolvovalo ju mnoho významných slovenských diplomatov, nehovoriac o takých svetových osobnostiach ako je Sergej Lavrov," povedal.
To mu však nestačilo a ešte pridal: "O MGIME sa hovorí ako o Harvarde nezápadného sveta." Europoslanec priblížil aj svoju budúcu výučbu. Blaha povedal, čomu sa bude venovať: "Budem viesť seminár o medzinárodných vzťahoch a o geopolitike západu a Ruska."
Zo SAV-ky ma vyštvali, sťažuje sa
Vo videu zároveň ostro kritizoval pomery na Slovensku. "Liberálne kaviarne na Slovensku sa oháňajú akademickou slobodou, ale mňa mnohých ďalších veľkí liberáli vyštvali do SAV-ky, pretože máme iné názory," uviedol. Blaha v rámci SAV pôsobil v oblasti politickej filozofie, dejín marxizmu a otázkam medzinárodných vzťahov. Vo svojich vedeckých prácach sa zameriaval na kritiku liberalizmu a analýzu geopolitických konfliktov.
Blaha tvrdí, že v Rusku cíti väčší priestor pre slobodné pôsobenie. "Naopak, v Rusku rešpektujú moju akademickú slobodu," povedal.
Ide vraj robiť zadarmo, idem za lepším, tvrdí
Zároveň zdôraznil, že za svoje pôsobenie nebude poberať žiadnu odmenu. "Samozrejme, nebudem dostávať žiadnu výplatu, aby náhodou niekto nepindal, že beriem peniaze z Ruska," uviedol Blaha. Početný kritikom sarkasticky odkázal: "Nebojte slniečka, platím si tu vždy všetko do posledného boršču."
Blaha podľa vlastných slov a uváženia svoje nové pôsobenie vníma ako posun. "Doteraz som reprezentoval SAV-ko, teraz idem za lepším," povedal si Blaha svoj názor.