Kapitán v Londýne náhle prerušil štart a ukázal na päť cestujúcich: Vy musíte okamžite preč! Dôvod šokoval celé lietadlo

LONDÝN - Cesta na dovolenku sa pre časť pasažierov nečakane skomplikovala. Lietadlo totiž nemohlo odštartovať, kým niekoľko z nich dobrovoľne nevystúpilo.

Na letisku London Southend nastala nezvyčajná situácia, keď let spoločnosti easyJet smerujúci do španielskej Malagy narazil na problém ešte pred odletom. Stroj prekročil maximálnu povolenú hmotnosť, a tak posádka musela pristúpiť k netradičnému riešeniu.

Cestujúcich vyzvali, aby sa našli dobrovoľníci ochotní vystúpiť a pokračovať v ceste neskôr. Napokon lietadlo opustilo päť ľudí, ktorým aerolinka zabezpečila náhradný presun na letisko London Gatwick. Odtiaľ odleteli v ten istý deň, pričom im bola prisľúbená aj finančná kompenzácia, uvádza BBC.

Spočiatku si mysleli, že ide o vtip

Jedna z pasažierok priznala, že spočiatku považovala výzvu kapitána za vtip. Situácia však bola vážna, pilot najprv požiadal o vystúpenie viacerých cestujúcich a zvažovala sa aj možnosť prepraviť batožinu samostatne. Nakoniec sa však dobrovoľníci našli pomerne rýchlo a celý proces trval len niekoľko minút. Ostatní pasažieri ich odmenili potleskom.

Podľa vyjadrenia spoločnosti zohrali pri prekročení hmotnosti úlohu aj aktuálne poveternostné podmienky a kratšia vzletová dráha. Bez dodržania stanovených limitov by totiž nebolo možné zabezpečiť bezpečný štart. Hovorca easyJet zdôraznil, že bezpečnosť cestujúcich aj posádky je vždy na prvom mieste. Podobné prípady nie sú úplne výnimočné – aerolinky totiž pri výpočtoch vychádzajú z priemerných hodnôt hmotnosti pasažierov vrátane príručnej batožiny, ktoré sa v Európe pohybujú okolo 84 kilogramov na osobu.

