Milovali sa každý deň celý rok: Mama troch detí po čase odhalila, čo TENTO EXPERIMENT urobil s jej telom!

USA - Američanka Brittany Gibbonsová sa rozhodla preveriť, aký vplyv bude mať každodenný sex na jej telo a psychiku, a spolu s manželom si stanovili netradičnú výzvu: intimita každý deň počas jedného roka. Experiment, ktorý sa môže zdať ako fantázia však vychádzal z jej nedôvery vo vlastné telo. Podľa odborníkov ide o problém, s ktorým bojuje väčšina žien a mnohí muži.
Podľa štatistík má väčšina párov sex (v priemere) raz týždenne, ale Brittany Gibbonsová sa spolu s manželom rozhodla, že si dajú výzvu a budú sa milovať každý deň celých 12 mesiacov. Hoci to pre niektorých môže znieť ako sen, pre túto Američanku to bol oveľa väčší záväzok. Rovnako ako mnohé ženy, ani ona nemala veľkú dôveru voči svojmu fyzickému vzhľadu. Tento problém ovplyvňuje obrovské množstvo ľudí a ich sexuálny život.
Článok z roku 2021 uverejnený v časopise Psychology Today uvádza, že až 90 percent opýtaných žien vyjadrilo nespokojnosť so svojím telom, zatiaľ čo 20 až 40 percent mužov nebolo spokojných s tým, ako vyzerajú. Podľa spravodajského portálu, súvisí so zlým vnímaním vlastného tela aj nízke libido, takže ľudia, ktorí majú negatívne pocity ohľadom svojho výzoru, majú často menej sexu ako tí, ktorí si viac veria. Brittany bola jedným z príkladov človeka, ktorému sa nepáčilo, ako vyzerá. U nej k tomu došlo po narodení tretieho dieťaťa. „Zmeny v tom, ako som vnímala svoje telo, boli ohromujúce. Po troch mesiacoch som zistila, že ma sex opäť baví, vytvorila som si playlist piesní, ktoré ma vzrušovali,“ uviedla.
Aké zvuky vydávalo jej telo?
Zároveň si vraj prestala všímať zvuky, ktoré vydávali jej krivky, ako napríklad, keď sa o seba obtierali jej stehná alebo ako sa jej bruško dotýkalo manželovho tela. Pokračovala tým, že po šiestich mesiacoch začala odkladať tielko, ktoré zvyčajne nosila, aby skryla svoje telo, a začala sa cítiť menej sebavedome, čo jej umožnilo skutočne si užívať sex so svojím partnerom. „Môj vzťah s manželom aj k môjmu telu sa neuveriteľne zmenil,“ uviedla.
V článku pre časopis Women's Health z roku 2024 napísala: „Spomínam si, že krátko po narodení tretieho dieťaťa som vyšla zo sprchy, zazrela som sa v zrkadle a pomyslela som si: ‚Kto sem pustil moju mamu?‘ Od tej chvíle som si nedovolila byť nahá. Pri sexe som nechávala zhasnuté svetlá, brucho a prsia som skrývala pod košieľkou a čakala som, kým manžel opustí spálňu, aby som mohla vybehnúť zo sprchy do šatníka a obliecť sa.“ V snahe vyriešiť svoje problémy s vnímaním vlastného tela sa Brittany rozhodla, že bude mať sex so svojím manželom každý deň. Aký to malo vplyv? Mama troch detí má viac sebavedomia ako kedykoľvek predtým.