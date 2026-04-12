Odkladáte návštevu WC? Pozrite sa, čo sa deje s vaším telom, keď TO zadržiavate PRÍLIŠ DLHO! Špecialista prelomil mlčanie

SYDNEY - Lekári upozorňujú na riziká, ktoré môžu vzniknúť, ak príliš dlho zadržiavate stolicu, a vysvetľujú, ako na to reaguje vaše telo.
Hoci na toaletu chodíme všetci, nejde práve o tému, o ktorej by sme sa často rozprávali – dokonca ani s priateľmi. Práve to však môže viesť k zlým návykom, ktoré škodia zdraviu, napríklad k tomu, že odkladáme vyprázdnenie príliš dlho. Lekár pre portál Metro vysvetlil: „Keď stolica zostáva v čreve dlhšie, než by mala, vstrebáva sa z nej viac vody, čím sa stáva tvrdšou, suchšou a ťažšie sa vylučuje.“
Pozor na posledné štádium
Dodáva, že to môže viesť k zápche, tlaku pri vyprázdňovaní, bolestiam brucha, nafukovaniu či pocitu neúplného vyprázdnenia. V závažnejších prípadoch môže dôjsť k tzv. fekálnemu impaktu – teda stavu, keď je stolica taká tvrdá a veľká, že ju nie je možné vylúčiť bez lekárskeho zásahu.
Ak si navyknete zadržiavať stolicu, pri následnej návšteve toalety budete pravdepodobne musieť viac tlačiť. To zvyšuje tlak v oblasti brucha a konečníka, čo môže viesť k hemoroidom (tzv. zlatej žile) alebo análnym trhlinám – drobným bolestivým prasklinám v sliznici konečníka. Podobné varovania už v minulosti vyslovil aj austrálsky gastroenterológ Peter Katelaris. Ten upozornil, že niektorí ľudia očakávajú, že sa vyprázdnia „na povel“, napríklad ráno po raňajkách pred odchodom do práce.
„Sedia a čakajú, niekedy aj dlhý čas, dúfajúc, že sa niečo stane,“ uviedol. Takéto nútené tlačenie môže viesť k bolestivým trhlinám v oblasti konečníka, ale aj k svrbiacim a nepríjemným hemoroidom. U starších ľudí môže nadmerné tlačenie dokonca spôsobiť zvýšenie krvného tlaku, čo v niektorých prípadoch môže viesť až k infarktu alebo mozgovej príhode.
Koniec úzkostiam? Stačí JEDNA ŠÁLKA denne a váš mozog sa vám poďakuje: Odhalili PRELOMOVÚ štúdiu!
Ako často je „normálne“ chodiť na veľkú potrebu?
Profesor Katelaris pripomína, že „naše telo nie je stroj“ a každý človek má iný rytmus. Vo všeobecnosti platí, že väčšina dospelých má stolicu od trikrát denne až po trikrát týždenne – a oboje môže byť normálne.
Pre pravidelné trávenie odporúča:
- vyváženú stravu s dostatkom prirodzených potravín,
- obmedzenie ultra-spracovaných jedál,
- dostatočný pitný režim,
- pravidelný pohyb.
Ak si však všimnete dlhodobé alebo nezvyčajné zmeny v trávení, odborníci odporúčajú navštíviť lekára.