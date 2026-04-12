Kozmický náraz storočia: Dve SUPERMASÍVNE čierne diery smerujú k zrážke! Vedci potvrdili, že obe mieria PRIAMO na Zem

USA - Vesmír nám možno čoskoro pripraví jedinečné divadlo. Astronómovia totiž objavili vzdialenú galaxiu, v ktorej by sa mohli zrážať dve supermasívne čierne diery – a tento kozmický spektákel by sme mohli pozorovať už v priebehu nasledujúceho storočia.
Vedci skúmajúci blazar označovaný ako Mrk 501 priniesli fascinujúce zistenie. Táto mimoriadne jasná galaxia, vzdialená približne 464 miliónov svetelných rokov od Zeme, by podľa novej analýzy mohla ukrývať nie jednu, ale hneď dve supermasívne čierne diery. Každá z nich pritom vytvára vlastný výtrysk hmoty, ktorý sa rúti vesmírom obrovskou rýchlosťou, uvádza portál ScienceAlert.
Štúdia vedená astronómkou Silke Britzenovou z Inštitútu Maxa Plancka pre rádiovú astronómiu naznačuje, že práve tento dvojitý systém je najpravdepodobnejším vysvetlením zvláštneho správania galaxie. Hoci zatiaľ nejde o definitívny dôkaz, ide o jeden z najpresvedčivejších kandidátov na pozorovanie zrážky supermasívnych čiernych dier v reálnom čase.
Čierne diery sa priblížia a splynú
Tieto kozmické giganty, ktorých hmotnosť môže dosahovať milióny až miliardy násobkov hmotnosti Slnka, sa nachádzajú v centrách väčšiny veľkých galaxií. Keď sa galaxie zrazia, ich čierne diery sa postupne priblížia a nakoniec splynú. Takéto udalosti sú mimoriadne vzácne a ich pozorovanie by vedcom poskytlo kľúč k pochopeniu vývoja vesmíru.
Galaxia Mrk 501 patrí medzi takzvané blazary – objekty, ktorých energetický výtrysk smeruje takmer priamo k Zemi. Vďaka tomu je extrémne jasná a dobre pozorovateľná. Vedci analyzovali jej jadro pomocou rádioteleskopov počas 23 rokov a zaznamenali nezvyčajné zmeny v pohybe hmoty. Tie naznačujú prítomnosť druhého, slabšieho výtrysku, čo poukazuje na existenciu dvojice čiernych dier obiehajúcich okolo seba.
Mimoriadne krátky čas
Ak sa tento predpoklad potvrdí, mohlo by dôjsť k ich zrážke v priebehu menej než sto rokov – čo je z astronomického hľadiska mimoriadne krátky čas. Takáto udalosť by vyslala do vesmíru gravitačné vlny, ktoré by mohli vedci zachytiť pomocou moderných detekčných technológií.
Výskum bol prijatý na publikovanie v prestížnom vedeckom časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Astronómovia preto budú galaxiu Mrk 501 pozorne sledovať, pretože by mohla priniesť historicky prvé priame pozorovanie zrážky supermasívnych čiernych dier – udalosti, ktorá by zásadne rozšírila naše poznanie vesmíru.