KONIEC kariérneho rebríčka? Expertka na AI varuje: Stredná vrstva zamestnancov čelí LIKVIDÁCII!

USA - Umelá inteligencia sa stáva čoraz bežnejšou súčasťou každodenného života – a s tým rastú aj obavy, že pripraví ľudí o prácu. Hoci sa často používa ako univerzálne vysvetlenie pre chyby či nedostatky, realita je podľa odborníkov oveľa komplexnejšia.
Investigatívna novinárka a expertka na AI Karen Hao upozorňuje, že diskusia o vplyve umelej inteligencie na pracovný trh býva zjednodušená. V podcaste The Diary of a CEO, ktorý moderuje Steven Bartlett, otvorene pomenovala riziká, ktoré sa často prehliadajú. Podľa nej nejde len o to, čo technológie dokážu, ale aj o to, čo ľudia skutočne chcú. „Niektoré veci budú ľudia vždy preferovať robiť s inými ľuďmi, bez ohľadu na to, či ich AI zvládne,“ vysvetlila. Práve potreba ľudského kontaktu môže byť kľúčovým faktorom, ktorý spomalí úplné nahradenie niektorých profesií, informuje na svojom portáli Unilad.
Zároveň však upozorňuje na menej viditeľný, no zásadný problém. Každá vlna automatizácie podľa nej síce vytvára nové pracovné miesta, no často v dvoch extrémoch – buď ide o vysoko kvalifikované pozície, alebo naopak o menej kvalifikované a horšie platené práce. „Dochádza k vyprázdňovaniu strednej vrstvy pracovných pozícií. Miznú najmä entry-level a stredne pokročilé pozície, ktoré sú kľúčové pre kariérny rast,“ tvrdí Hao. To podľa nej narúša prirodzený kariérny postup, pretože ľudia strácajú možnosť postupne sa vypracovať vyššie.
Niektorí prepustení pracovníci sa následne vracajú späť
Situáciu ešte komplikuje fakt, že o zániku pracovných miest nerozhodujú len technologické možnosti. Veľkú rolu zohrávajú aj strategické rozhodnutia firiem, ktoré môžu AI využívať ako argument na znižovanie počtu zamestnancov. Paradoxom podľa Hao je, že niektorí prepustení pracovníci sa následne vracajú späť – no v inej úlohe. Ich novou prácou môže byť napríklad trénovanie AI systémov, ktoré ich pôvodne nahradili.
Diskusia o „masovej nezamestnanosti“ tak podľa nej často prehliada dôležitý aspekt – kvalitu nových pracovných miest. Tie totiž nemusia ponúkať rovnaké možnosti rastu ani stabilitu ako tie, ktoré zanikli. Napriek týmto obavám sa odborníci zhodujú v jednom: ľudské vzťahy a osobný kontakt zostávajú nenahraditeľné. Práve tie môžu byť jednou z mála istôt v rýchlo sa meniacom svete práce.