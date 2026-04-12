Doprajte si chvíľku pre seba! Vedci z Oxfordu odhalili prekvapivý prínos MASTURBÁCIE: Čím častejšie, tým lepšie?

OXFORD - Nová vedecká štúdia naznačuje, že pravidelná ejakulácia môže mať pozitívny vplyv na kvalitu spermií a tým aj na mužskú plodnosť. Výskum spochybňuje doterajšie odporúčania o dlhšej abstinencii pred odberom vzorky.
Muži by si možno mali častejšie dopriať chvíľu „pre seba“. Najnovší výskum totiž ukazuje, že masturbácia neprináša len krátkodobý pocit uvoľnenia, ale môže mať aj konkrétny biologický prínos pre reprodukčné zdravie. Na rozdiel od žien, ktoré sa rodia s konečným počtom vajíčok, muži produkujú spermie nepretržite od puberty. Tie sa následne ukladajú v reprodukčnom trakte až do momentu ejakulácie.
Ako dlho sa zdržať ejakulácie?
Doteraz World Health Organization odporúčala mužom pred odberom spermií – napríklad pri testovaní plodnosti alebo procedúrach ako IVF – zdržať sa ejakulácie dva až sedem dní, aby sa zvýšil ich počet. Nový výskum však naznačuje, že príliš dlhé „zadržiavanie“ môže mať opačný efekt.
Tím vedcov z University of Oxford analyzoval 115 štúdií zahŕňajúcich takmer 55-tisíc mužov a desiatky výskumov na zvieratách. Zistili, že pri dlhšom zadržiavaní ejakulácie dochádza k zhoršeniu kvality spermií – pohybujú sa pomalšie, menej z nich je životaschopných a častejšie vykazujú poškodenie DNA. „Naša štúdia ukazuje, že pravidelná ejakulácia môže priniesť malé, ale významné zlepšenie mužskej plodnosti,“ uviedla spoluautorka výskumu Rebecca Deanová.
Dve hlavné vysvetlenia
Vedci ponúkajú dve hlavné vysvetlenia. Prvým je tzv. oxidačný stres – stav, keď telo produkuje viac škodlivých molekúl, než dokáže neutralizovať. To môže spermie poškodzovať, spomaľovať a zvyšovať riziko narušenia ich genetickej informácie. Druhým faktorom je nedostatok energie. Spermie sú vysoko pohyblivé bunky s minimálnymi energetickými rezervami a veľmi obmedzenou schopnosťou opravy. Dlhšie skladovanie v tele tak pre ne predstavuje záťaž.
Podobné výsledky priniesli aj štúdie na zvieratách – u cicavcov, vrátane primátov, viedla častejšia ejakulácia k lepšej kvalite spermií. Podľa vedcov môže mať masturbácia evolučný význam, pretože pomáha „vyplaviť“ poškodené spermie a nahradiť ich novými. Zaujímavé je aj to, že ženský reprodukčný systém dokáže spermie udržať v lepšej kondícii dlhší čas. Podľa výskumu je to pravdepodobne výsledok evolučných mechanizmov, ako sú špecializované orgány a látky s antioxidačnými účinkami.
Kvalitnejšie a čerstvejšie?
Zistenia môžu mať významný dopad aj na kliniky reprodukčnej medicíny. Vedci naznačujú, že muži nemusia pred odberom spermií striktne dodržiavať niekoľkodňovú abstinenciu. Naopak, čerstvo ejakulované spermie môžu byť kvalitnejšie a zvýšiť šance na úspech pri oplodnení. Tento záver podporujú aj staršie výskumy, podľa ktorých ejakulácia do 48 hodín pred odberom môže zlepšiť výsledky umelého oplodnenia.
V čase, keď pôrodnosť v mnohých krajinách dlhodobo klesá, ide o dôležité zistenie. Hoci príčiny poklesu sú komplexné – od ekonomických faktorov po neskoršie rodičovstvo – úloha mužskej plodnosti je čoraz viac predmetom diskusie. Podľa odborníkov má približne tretina párov s problémami počatia aj mužský faktor. Aj preto môže byť jednoduchá zmena návykov, ako je frekvencia ejakulácie, jedným z krokov k zlepšeniu šancí na počatie.