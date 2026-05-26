Na západe bude v stredu teplo, na východe a na horách veterno

BRATISLAVA - Na západe i v niektorých južných okresoch Slovenska môže teplota v stredu (27. 5.) popoludní dosiahnuť 33 stupňov Celzia. Na horách a v niektorých okresoch na východe Slovenska môže byť veternejšie. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy pred vysokými teplotami platia pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského a Nitrianskeho kraja a niektoré okresy Banskobystrického kraja. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ pripomína SHMÚ. Výstrahy platia predbežne od 14.00 do 17.00 h.
S vetrom na horách treba počítať v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Na hrebeňoch Tatier a Nízkych Tatier môže dosiahnuť vietor v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 70 až 85 km/h), čo je až víchrica. Výstrahy platia od 14.00 h do polnoci zo stredy na štvrtok (28. 5.).
Veternejšie bude aj v okresoch Košice-mesto, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance a Trebišov. Lokálne tam môže vietor v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 km/h, v priemere 45 km/h. Výstrahy platia od 14.00 do 18.00 h.