Tragédia v obľúbenom letovisku: Turistu poštípal had zaklínača! Na následky otravy zomrel

HURGHADA - Nemecký dovolenkár neprežil vystúpenie zaklínača hadov v Hurghade. Po uštipnutí sa jeho stav rýchlo zhoršil a ani lekári mu už nedokázali pomôcť.
Dramatická udalosť z egyptského letoviska Hurghada sa skončila tragédiou. Nemecký turista prišiel o život po tom, čo ho počas hotelového programu uštipol had. Incident sa odohral počas vystúpenia zaklínača hadov, ktoré sa malo byť na atrakciou pre hostí.
Had ako rekvizita, ktorá sa vymkla spod kontroly
Podľa informácií nemeckej polície sa 57-ročný muž začiatkom apríla zúčastnil predstavenia, počas ktorého performer pracoval so živými hadmi. Niektorí diváci si ich dokonca dávali okolo krku – išlo pravdepodobne o kobry.
Situácia sa však vyhrotila vo chvíli, keď zaklínač nechal jedného z hadov skĺznuť turistovi priamo do nohavíc. Namiesto efektnej šou nasledoval nečakaný zvrat – plaz muža uštipol do nohy.
Rýchly kolaps a boj o život
Zranený dovolenkár krátko nato vykazoval príznaky ťažkej otravy. Záchranári ho museli ešte pred transportom do nemocnice oživovať. Napriek snahe lekárov však muž po prevoze zomrel.
Podľa dostupných informácií pochádzal z bavorského regiónu Unterallgäu a na dovolenke bol spolu s dvoma príbuznými.
Vyšetrovanie stále pokračuje
Okolnosti tragédie momentálne preverujú nemecké orgány. Do prípadu sa zapojila polícia aj prokuratúra, pričom čakajú na výsledky toxikologického rozboru, ktorý by mal presne určiť príčinu smrti.
Egyptské úrady sa podľa agentúry AFP k incidentu zatiaľ nevyjadrili.