DRÁMA na parkovisku pri nákupnom centre: VIDEO Policajti vyslobodzovali 10-mesačné bábätko z uzamknutého auta

MARTIN - Žilinskí policajti zasahovali pri zamknutom dieťati v aute na parkovisku v Martine. Po príchode na miesto museli rozbiť predné sklo, otvoriť vozidlo a dieťa vyslobodiť.

Dramatická situácia sa odohrala minulý týždeň v piatok (22. 5.) v doobedňajších hodinách. "Policajti z Pohotovostnej motorizovanej jednotky KR PZ v Žiline boli vyslaní na preverenie oznámenia k nákupnému centru v meste Martin, kde malo dôjsť k samovoľnému uzamknutiu vozidla, v ktorom sa nachádzalo desaťmesačné dieťa," opisuje žilinská krajská polícia.

Policajti sa rozhodli okamžite konať a po príchode na miesto a preverení informácií rozbili teleskopickým obuškom predné okno, vozidlo otvorili a dieťa nakoniec vyslobodili. Zo zásahu zverejnili aj videozáznam.

"V danom prípade došlo k nepredvídateľnému technickému uzamknutiu vozidla, za ktoré matka nenesie zodpovednosť a nemala možnosť situáciu nijako ovplyvniť," vysvetľuje polícia, ktorá zdôrazňuje, že ak sa človek ocitne v bezvýchodiskovej situácii alebo potrebuje okamžitú pomoc, môže sa s dôverou obrátiť na linku 158. "Policajti sú pripravení okamžite pomôcť a zasiahnuť," pripomína.

Hoci v Martine bolo v ten deň "len" okolo 22 °C a nešlo o prípad zabudnutého dieťaťa, odborníci upozorňujú, že teplota v uzavretom aute môže už v priebehu niekoľkých minút vystúpiť na nebezpečné hodnoty. Riziko prehriatia hrozí nielen počas tropických dní — interiér vozidla sa prehrieva aj pri miernejších teplotách, čo môže byť pre malé deti či zvieratá životu nebezpečné. Polícia preto opakovane apeluje na verejnosť, aby nikdy nenechávala dieťa ani zviera v uzavretom aute, a to ani na krátku chvíľu. Ak si niekto všimne osobu alebo zviera v ohrození, treba okamžite volať linku 158. V prípade bezprostredného ohrozenia života má každý občan právo zasiahnuť aj sám.

