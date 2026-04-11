VYHRALI DOM za 2,5 milióna eur, no po vzhliadnutí kamier zaplakali: Kam zmizol LUXUS za desiatky tisíc?

CANBERRA - Výhra luxusného domu mala byť začiatkom vysnívaného života. Namiesto toho sa však premenila na spor, ktorý odhalil, že realita môže vyzerať úplne inak než lákavé promo videá.
Manželia Kevin a Andrea Griffinovci sa stali víťazmi súťaže organizovanej austrálskou platformou LCMT+, v ktorej získali možnosť vybrať si medzi finančnou výhrou a luxusnou nehnuteľnosťou, informuje portál LADBible. Rozhodli sa pre dom v hodnote približne 4,2 milióna austrálskych dolárov (asi 2,5 milióna eur), ktorý mal byť pripravený na okamžité bývanie a bez ďalších záväzkov. Kľúče im osobne odovzdal zakladateľ platformy Adrian Portelli a celé preberanie sprevádzalo emotívne video, v ktorom noví majitelia nehnuteľnosť aj organizátora súťaže verejne chválili. Idylka však netrvala dlho.
Za všetko mohol pôvodný majiteľ
Krátko po nasťahovaní začali Griffinovci poukazovať na to, že dom nezodpovedá tomu, čo očakávali. Tvrdia, že z nehnuteľnosti zmizli viaceré spotrebiče a aj zbierka vín v hodnote približne 100-tisíc austrálskych dolárov (okolo 60-tisíc eur). Podľa ich slov pritom práve tieto položky figurovali v propagačných materiáloch, a preto mali byť súčasťou výhry. Situáciu ešte viac vyhrotilo zistenie, že existuje záznam z bezpečnostných kamier, na ktorom je údajne vidieť, ako pôvodný majiteľ spolu s ďalšími osobami odnáša veci z domu krátko pred jeho odovzdaním.
Adrian Portelli však kritiku odmieta a považuje ju za neprimeranú. Podľa neho ide zo strany výhercov o nedostatok vďačnosti. Vyhlásil, že s predmetmi mohol naložiť podľa vlastného uváženia a napokon ich predal symbolicky za jeden dolár, pričom výťažok venoval na pomoc ľuďom bez domova. Celý prípad rozdelil verejnosť. Kým jedni stoja na strane výhercov a poukazujú na nesúlad medzi realitou a reklamou, iní zdôrazňujú, že už samotná výhra domu bez hypotéky je mimoriadnym benefitom, ktorý by si mnohí vážili bez ďalších očakávaní.