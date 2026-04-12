Jadrová elektráreň na Mesiaci? Rusko a Čína odhalili TAJNÝ PLÁN, ktorý má byť realitou do TOHTO roku!

MOSKVA - Jadrová elektráreň, ktorú vyvíjajú ruskí vedci, by mala na Mesiaci začať pracovať do roku 2036, oznámil vo štvrtok v Moskve na Ruskom vesmírnom fóre Alexander Blagov, viceprezident Národného výskumného centra Kurčatovov inštitút. Informujeme na základe správy agentúry TASS.
„Do roku 2036 musíme spolu s (ruskou vesmírnou agentúrou) Roskosmosom, hlavným objednávateľom tejto práce, vyvinúť lunárny program - program dopravenia a umiestnenia na Mesiaci, ako aj uvedenia do činnosti. Čiže, v roku 2036 by malo byť takéto zariadenie na Mesiaci v prevádzke,“ povedal Blagov, ktorého citovala TASS.
Podľa Pavla Kazmerčuka, hlavného konštruktéra lunárneho programu v štátnej firme NPO Lavočkina vyrábajúcej kozmickú techniku, projekt pozostáva z troch etáp. V prvej má raketa Angara-A5M dopraviť na Mesiac servisný lunochod a špeciálne zariadenie, nasledovať ich bude servisný lunochod spolu s nabíjacou a distribučnou stanicou a napokon, počas tretej etapy, sa má na povrch Mesiaca dopraviť samotná jadrová elektráreň.
Roskosmos poukazuje na to, že lunárna elektráreň by mala v rámci jednotlivých misií zabezpečovať energiu pre lunárne vozidlá, observatórium, pričom zásobovať energiou by mala tiež Medzinárodnú lunárnu výskumnú stanicu (ILRS), ktorá je spoločným rusko-čínskym projektom. V auguste 2023 sa skončila neúspechom bezpilotná misia Luna-25, ktorá sa pri pokuse o pristátie zrútila na povrch Mesiaca, keď Rusko len nedávno posunulo štart svojich ďalších lunárnych misií.
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) pred niekoľkými dňami - 2. apríla - odštartoval k Mesiacu misiu Artemis 2 s ľudskou posádkou. Štyrom astronautom sa počas nej podarilo obletieť Mesiac a dostať sa tak ďaleko ako nikomu pred nimi. Traja Američania a jeden Kanaďan by sa mali vrátiť na Zem koncom tohto týždňa v noci z piatka na sobotu SELČ.