Romantika sa zmenila na FIASKO: Čašník prezradil Garyho tajné zásnuby skôr, než vôbec vytiahol prsteň!

TEXAS - Romantická žiadosť o ruku na výletnej lodi sa mala stať nezabudnuteľným okamihom plným emócií. Namiesto dokonale načasovaného prekvapenia však priniesla nečakaný chaos a úsmevné nedorozumenie. Napriek tomu mala šťastný koniec.

Pre 46-ročnú Amandu Brattonovú z Texasu sú výletné plavby obľúbenou formou oddychu. V marci sa na jednu z nich vybrala spolu s partnerom Garym a svojimi deťmi, aby na palube oslávili narodeniny jej dcéry. Gary v tejto príležitosti okamžite uvidel šancu pripraviť pre svoju partnerku nezabudnuteľné prekvapenie, požiadať ju o ruku v romantickom prostredí na otvorenom mori.

@barstoolsports

HAPPY ENGAGEMENT TO YOU 🗣️ (🎥:Mandy_bratton/ig)

♬ original sound - Barstool Sports

Na palube preto kúpil zásnubný prsteň, objednal dezert so sviečkou a personálu presne vysvetlil plán. Podľa scenára mal čašník najskôr nenápadne doručiť prsteň a až následne priniesť sladkú bodku večera. Zamestnanci reštaurácie však pokyny poplietli a pripravovanú chvíľu nečakane prezradili, informuje agentúra AP.

Gratulácie prišli skôr než samotné zásnuby

K stolu totiž dorazil čašník s dezertom a pred zrakmi hostí začal Amande gratulovať k zasnúbeniu. Dokonca jej zaspieval upravenú verziu známej narodeninovej piesne. Prekvapená žena nechápala, čo sa deje, a ostatným vysvetľovala, že zasnúbená predsa nie je. O niekoľko okamihov sa na stole objavila aj taštička so šperkom. Gary, mierne zaskočený vývojom situácie, sa jej ujal, pokľakol a dokončil svoju žiadosť o ruku tak, ako pôvodne plánoval – hoci za úplne iných okolností.

„Namiesto romantickej a výnimočnej chvíle z toho vznikol chaos,“ zhodnotila Amanda neskôr s úsmevom. Napriek nevydarenému načasovaniu však neváhala a svoju odpoveď vyslovila jednoznačne – áno. Aj keď sa plán nevyvíjal podľa predstáv, Garymu sa napokon podarilo to najdôležitejšie. Jeho partnerku prekvapil a ich zásnuby sa stali príbehom, na ktorý tak skoro nezabudnú.

Kozmický náraz storočia: Dve SUPERMASÍVNE čierne diery smerujú k zrážke! Vedci potvrdili, že obe mieria PRIAMO na Zem
Jadrová elektráreň na Mesiaci? Rusko a Čína odhalili TAJNÝ PLÁN, ktorý má byť realitou do TOHTO roku!
VYHRALI DOM za 2,5 milióna eur, no po vzhliadnutí kamier zaplakali: Kam zmizol LUXUS za desiatky tisíc?
Obľúbená poloha v spálni, ktorá končí na pohotovosti! Lekár varuje: Stačí jeden zlý pohyb a... PRÁSK
Orbán v závere volebnej kampane v Budapešti vyhlásil, že ide o zachovanie mieru
Vranov nad Topľou hostí majstrovstvá sveta v stopovaní psov
Nitra ovládla sériu s Popradom a postúpila do finále
Mrazivé varovanie meteorológov: Fenomén El Niño naberá vražednú silu, pocítiť to môžeme aj na Slovensku!
Krvavá noc na juhu Slovenska: Mladá žena skončila v putách, po hádke mala zavraždiť priateľa
V Žabokrekoch horela strecha rodinného domu, príčiny požiaru zisťujú
Požiar zničil strechu domu v Žabokrekoch, škody sú vysoké, hasiči zasahovali v noci
MIMORIADNY ONLINE Rozhodujúci deň nastal! Parlamentné voľby v Maďarsku trhajú rekordy
Čína obnoví niektoré väzby s Taiwanom, chce zvýšiť počet priamych letov
ONLINE Rokovania Iránu a USA sa skončili bez dohody: Vance sa vracia do USA
Výletníkov zaskočil výskyt záhadného živočícha uprostred lesa: Ako sa dostal cez celý Atlantik až do Európy?
Ozvala sa po dlhej dobe! Česká speváčka utiekla hrobárovi z lopaty: Takto teraz vyzerá
Harrison Ford odhalil temné tajomstvo mladosti, o ktorom nikto netušil! Chýbalo málo a...
Ceny Anděl: Herečke vytekali prsia, zmenená porotkyňa zo SuperStar a... Toto sú víťazi!
Dráma vo vzduchu! Pilot počas letu omdlel a čo Mr.Bean? Z komického smoliara hrdina
Ôsmy div sveta: Najslávnejšia stavba Istanbulu ukrýva podzemný labyrint chodieb
Romantika sa zmenila na FIASKO: Čašník prezradil Garyho tajné zásnuby skôr, než vôbec vytiahol prsteň!
Kozmický náraz storočia: Dve SUPERMASÍVNE čierne diery smerujú k zrážke! Vedci potvrdili, že obe mieria PRIAMO na Zem
Jadrová elektráreň na Mesiaci? Rusko a Čína odhalili TAJNÝ PLÁN, ktorý má byť realitou do TOHTO roku!
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Stovky vozidiel musia opäť do servisu: Najväčšia zvolávacia akcia sa týka značky Škoda! (foto)
Drastické opatrenie kvôli drahej rope: Každý nový dom v Anglicku musí mať povinne solár aj čerpadlo
Kto bohatne na vašich účtoch? Otestujte sa a zistite, kde v skutočnosti končia vaše peniaze! (kvíz)
Mega tunel pod Karpatmi ožíva: Ráž prezradil, čo sa chystá v lesoch pri Bratislave! (foto)

VIDEO Slafkovský opäť bodoval, no na výhru to nestačilo: Montreal podľahol Columbusu
VIDEO Dvorský gólovo udrel do siete Chicaga, úspešný Fehérváry a jubilejný zápas Černáka
VIDEO Poznáme meno prvého finalistu! Nitra zvládla posledný krok a postupuje do finále
VIDEO Cracknellove silné emócie po prehratom semifinále: Bol to jeho posledný zápas v kariére?
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Ako komunikovať: Tajomstvá, ktoré zmenia vaše vzťahy
Nemusíte byť manažér: Ako viesť seba a druhých aj v súkromnom živote
Aký ste typ v učení? Objavte, či patríte medzi aktivistov alebo pasívnych pozorovateľov
Prečo zanedbávať duševné zdravie v práci môže stáť kariéru aj zdravie: Objavte, ako sa chrániť ešte dnes
K rezňom už iný nerobím: Tento šalát z mladej kapusty len z 3 surovín strčí do vrecka aj zemiakovú kašu.
Celý život sme varili ryžu zle. Tento jediný krok pred varením vám ušetrí polovicu času!
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Mimozemské megastavby, ako je Dysonova sféra, nemusia byť len sci-fi. Vedec ukázal, že by mohli fungovať bez porušenia fyziky
Vedci objavili v mozgu „skrytý prepínač“, ktorý rozhoduje, kedy už máš dosť jedla
Prelom v evolúcii živočíchov, ktorý môže prepísať učebnice. V Číne objavili prechod medzi ediakarom a kambriom
Hormuzský prieliv sa nedá naplno otvoriť: Irán nedokáže nájsť vlastné míny, rokovania sa komplikujú
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú

Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Staň sa gulášmajstrom! 5 najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame pri príprave gulášu
Takto vyzerá budúci kráľ: Princ George rastie pred očami, vychovávajú ho inak ako súrodencov
Mrazivé varovanie meteorológov: Fenomén El Niño naberá vražednú silu, pocítiť to môžeme aj na Slovensku!
Krvavá noc na juhu Slovenska: Mladá žena skončila v putách, po hádke mala zavraždiť priateľa
MIMORIADNY ONLINE Rozhodujúci deň nastal! Parlamentné voľby v Maďarsku trhajú rekordy
Vedenie STVR vracia úder: Verejné útoky a výzvy nie sú férové! Flašíková reaguje na masívne odchody umelcov

