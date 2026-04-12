Romantika sa zmenila na FIASKO: Čašník prezradil Garyho tajné zásnuby skôr, než vôbec vytiahol prsteň!

TEXAS - Romantická žiadosť o ruku na výletnej lodi sa mala stať nezabudnuteľným okamihom plným emócií. Namiesto dokonale načasovaného prekvapenia však priniesla nečakaný chaos a úsmevné nedorozumenie. Napriek tomu mala šťastný koniec.
Pre 46-ročnú Amandu Brattonovú z Texasu sú výletné plavby obľúbenou formou oddychu. V marci sa na jednu z nich vybrala spolu s partnerom Garym a svojimi deťmi, aby na palube oslávili narodeniny jej dcéry. Gary v tejto príležitosti okamžite uvidel šancu pripraviť pre svoju partnerku nezabudnuteľné prekvapenie, požiadať ju o ruku v romantickom prostredí na otvorenom mori.
Na palube preto kúpil zásnubný prsteň, objednal dezert so sviečkou a personálu presne vysvetlil plán. Podľa scenára mal čašník najskôr nenápadne doručiť prsteň a až následne priniesť sladkú bodku večera. Zamestnanci reštaurácie však pokyny poplietli a pripravovanú chvíľu nečakane prezradili, informuje agentúra AP.
Gratulácie prišli skôr než samotné zásnuby
K stolu totiž dorazil čašník s dezertom a pred zrakmi hostí začal Amande gratulovať k zasnúbeniu. Dokonca jej zaspieval upravenú verziu známej narodeninovej piesne. Prekvapená žena nechápala, čo sa deje, a ostatným vysvetľovala, že zasnúbená predsa nie je. O niekoľko okamihov sa na stole objavila aj taštička so šperkom. Gary, mierne zaskočený vývojom situácie, sa jej ujal, pokľakol a dokončil svoju žiadosť o ruku tak, ako pôvodne plánoval – hoci za úplne iných okolností.
„Namiesto romantickej a výnimočnej chvíle z toho vznikol chaos,“ zhodnotila Amanda neskôr s úsmevom. Napriek nevydarenému načasovaniu však neváhala a svoju odpoveď vyslovila jednoznačne – áno. Aj keď sa plán nevyvíjal podľa predstáv, Garymu sa napokon podarilo to najdôležitejšie. Jeho partnerku prekvapil a ich zásnuby sa stali príbehom, na ktorý tak skoro nezabudnú.