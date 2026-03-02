Pondelok2. marec 2026, meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila

Má 102 rokov, bystrú myseľ a dnešný svet ho šokuje: Brian Barry prezradil, čo mu pomohlo prežiť celé storočie!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
CANBERRA - Dožil sa 102 rokov, má bystrú myseľ a tvrdí, že dnešný svet ho šokuje. Austrálčan Brian Barry odhalil, čo mu podľa neho pomohlo prežiť viac než celé storočie, a prečo verí, že život sa dnes žije úplne inak než kedysi.

Zatiaľ čo v 20. rokoch minulého storočia sa väčšina ľudí dožívala sotva päťdesiatky, dnes sa hranica stovky stáva reálnejšou než kedykoľvek predtým. Jedným z dôkazov je Brian Barry, ktorý začiatkom februára oslávil neuveriteľné 102. narodeniny. Podľa údajov britského Office for National Statistics žilo v roku 2024 v Spojenom kráľovstve viac ako 16-tisíc ľudí starších ako 100 rokov. V Austrálii sú vyhliadky ešte optimistickejšie – podľa ABC News mali dievčatá narodené v roku 2021 až 40-percentnú šancu dožiť sa stovky.

Brian Barry však dokazuje, že dlhovekosť nie je len otázkou štatistiky, ale aj životného štýlu. „Nepijem, nefajčím – a nikdy som si nemyslel, že sa dožijem stovky.“ Barry, ktorého médiá označujú za takzvaného „super agera“, sa po narodeninách objavil v austrálskom rannom programe Sunrise, kde prezradil svoje zásady dlhého života. „Keď som bol chlapec, nikdy by mi nenapadlo, že sa dožijem 102 rokov,“ povedal. „Myslí si to vôbec niekto?“ Ako dodal, nikdy nefajčil a nepil alkohol – a práve v tom vidí jeden z kľúčov svojho zdravia. Zároveň sa netají tým, že dnešný svet vníma veľmi kriticky.

Na otázku, čo si myslí o súčasnej dobe, odpovedal bez okolkov: „Som z nej šokovaný.“ Podľa neho sa vytratila úcta a dobré mravy. „Deti dnes nemajú rešpekt. Keby som ja kedysi neotvoril dvere mame alebo nepustil staršiu pani sadnúť si v električke, otec by mi poriadne skrútil ucho,“ spomína. „Vychovávalo sa doma. Dnes je to iné.“

Jeho životný štýl chráni mozog

Barryho výnimočne dobrá pamäť a mentálna sviežosť zaujali aj odborníkov. Výskumníci z Centre for Healthy Brain Ageing upozorňujú, že jeho spôsob života je učebnicovým príkladom prevencie demencie. Za ochranu mozgu podľa nich vďačí najmä pravidelnému pohybu, sociálnemu kontaktu, vyhýbaniu sa fajčeniu a nadmernému alkoholu, ako aj silnému zmyslu pre účel a službu druhým. Významnú rolu zohráva aj jeho pozitívne nastavenie mysle.

Každé ráno ako dar

Sám Brian Barry má na dlhovekosť jednoduchý pohľad. „Každé ráno sa zobudím a poviem si: Brian, si tu ďalší deň. Poďakuj Pánu Bohu,“ hovorí. Jeho príbeh ukazuje, že dlhovekosť nie je len o genetike, ale aj o každodenných rozhodnutiach – a o tom, ako sa človek pozerá na svet aj na vlastný život.

