Sobota2. máj 2026, meniny má Žigmund, zajtra Galina

Podarená babička (91): Rodine nahnala strach, nedvíhala telefón! Našli ju, ako hrá videohry

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

CLEVELAND - Polícia v americkom štáte Ohio riešila prípad, ktorý sa najskôr javil ako možné nešťastie osamelej seniorky. Keď sa však hliadka dostala do domu, čakalo ju úplne iné vysvetlenie. Deväťdesiatjedenročná žena bola tak ponorená do hrania videohry, že vôbec nevnímala okolie.

Seniorka nereagovala na telefonáty

Žena z mesta Westlake pri Clevelande bola zapojená do programu Confirm OK, ktorý pomáha starším alebo osamelo žijúcim ľuďom.

Systém funguje jednoducho — automaticky kontaktuje registrovaných ľudí a tí potvrdením hovoru oznámia, že sú v poriadku. Ak nereagujú, situáciu preverujú operátori.

Práve to sa stalo aj 9. apríla večer, keď sa automatický systém nedokázal spojiť s 91-ročnou seniorkou. Nepomohol ani ďalší pokus dispečerky, ktorá sa žene snažila dovolať osobne.

Policajti sa začali obávať najhoršieho

Operátorka následne kontaktovala dcéru seniorky, ktorá potvrdila, že jej matka by mala byť doma.

Na miesto preto vyrazila polícia. Hliadka zvonila pri dverách domu, no nikto nereagoval. Keďže auto stálo v garáži, policajti začali mať obavy, že žene sa mohlo niečo stať.

Podľa portálu Cleveland.com sa preto rozhodli vstúpiť do domu cez garáž pomocou prístupového kódu.

Namiesto tragédie prišlo prekvapenie

Po vstupe do domu však prišlo veľké prekvapenie. Seniorka bola živá, zdravá a úplne sústredená na videohru.

Žena policajtom vysvetlila, že hrala hru typu „bubble pop“, teda logickú hru podobnú známemu titulu Bust-A-Move. V tom momente sa vraj snažila prekonať svoje osobné maximum a bola tak zahĺbená do hry, že prestala vnímať telefón aj zvonček pri dverách.

Americké médiá už neuviedli, či sa jej rekord napokon podarilo prekonať.

Program má chrániť osamelých seniorov

Program Confirm OK funguje v niektorých častiach Spojených štátov ako bezpečnostná služba pre starších ľudí žijúcich osamote.

Ak sa človek neozve alebo nepotvrdí, že je v poriadku, systém automaticky upozorní rodinu alebo záchranné zložky.

V tomto prípade sa napokon celý incident skončil úsmevne — a ukázal, že vášeň pre videohry nemusí mať vekové hranice.

Viac o téme: VideohraPolícia SeniorkaOhio
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Perun
Slovensko má národný superpočítač: V Bratislave spustili Perun, posilní vedu aj inovácie
Domáce
Vojna dôchodkýň! Nenápadný prístroj
Vojna dôchodkýň! Nenápadný prístroj na balkóne rozpútal PEKLO: Kvôli tomuto sa dve susedky takmer PRIZABILI!
Zaujímavosti
Kamera zachytila otrasné správanie
Otrasný prípad: Úchylný hudobník sa vyzliekol donaha! Potom znásilnil ženu s alzheimerom
Zahraničné
Ilustračné foto
Namiesto lupu skončil v pasci: Seniorka z Nováčan prekvapila zlodeja! Zamkla ho v špajze a privolala políciu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Opatovský má 54 a rád odhaľuje svoj hrudník: Nie každému je to ale po chuti! Tejto dáme to prekáža
Opatovský má 54 a rád odhaľuje svoj hrudník: Nie každému je to ale po chuti! Tejto dáme to prekáža
Prominenti
Dcéry Mateja Tótha v otcových šľapajách nejdú: Z jednej bude veterinárka a druhá? Wow!
Dcéry Mateja Tótha v otcových šľapajách nejdú: Z jednej bude veterinárka a druhá? Wow!
Prominenti
Hrnčiarsky deň v Bardejovských Kúpeľoch
Hrnčiarsky deň v Bardejovských Kúpeľoch
Správy

Domáce správy

Redmi Pad 2 9.7:
Redmi Pad 2 9.7: Tablet do batohu, ktorý zvládne tvoj deň aj večerný Netflix
hashtag.sk
Pozor, prichádzajú mrazy: Meteorológovia
Pozor, prichádzajú mrazy: Meteorológovia vydali varovanie pre celé Slovensko!
Domáce
Ilustračné foto
Nešťastie na horách: 72-ročná žena sa pri zostupe z Veľkého Choča zranila
Domáce
Žilina chystá nové nájomné byty: Poslanci odobrili ďalšie rokovania o projekte na Kraskovej ulici
Žilina chystá nové nájomné byty: Poslanci odobrili ďalšie rokovania o projekte na Kraskovej ulici
Žilina

Zahraničné

Mexický guvernér dočasne odstúpil:
Mexický guvernér dočasne odstúpil: USA ho obvinili z pašovania drog
Zahraničné
Desivé rozhodnutie: Rusi zmenili
Desivé rozhodnutie: Rusi zmenili ničivú stratégiu! Už neútočia na elektrárne, majú zákernejší plán
Zahraničné
Maďarská vláda neimplementuje rozhodnutie
Maďarská vláda neimplementuje rozhodnutie SDEÚ: Ide o zákon proti LGBTI
Zahraničné
aktualizované Oheň v národnom parku:
Oheň v národnom parku: České Švajčiarsko opäť v plameňoch, hasiči vyhlásili tretí stupeň poplachu!
Zahraničné

Prominenti

Stella Maxwell
Bisexuálna modelka Stella Maxwell po vzťahoch so slávnymi ženami v náručí muža: A ešte akého!
Zahraniční prominenti
Robo Opatovský nakrúcal videoklip
Opatovský má 54 a rád odhaľuje svoj hrudník: Nie každému je to ale po chuti! Tejto dáme to prekáža
Domáci prominenti
Matej Tóth
Dcéry Mateja Tótha v otcových šľapajách nejdú: Z jednej bude veterinárka a druhá? Wow!
Domáci prominenti
Jason Priestley
Brandon z Beverly Hills 90210 v najnovšom videu: Fúúú, ten ale zostarol... Kam zmizla iskra?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Podarená babička (91): Rodine
Podarená babička (91): Rodine nahnala strach, nedvíhala telefón! Našli ju, ako hrá videohry
Zaujímavosti
Koľko sexu je „zdravé
Koľko sexu je „zdravé minimum“ a čo robí s telom? Prekvapivé účinky, o ktorých sa málo hovorí
vysetrenie.sk
FOTO Fotka Grecie Guadalupe Orantes
Internet sa smeje z FOTO ženy v pátraní: TOTO mala byť ona? Jej reálna podobizeň všetkých zaskočila
Zaujímavosti
Outletový obchod ukrýval POKLAD!
Outletový obchod ukrýval POKLAD! Zákazníčka môže zarobiť poriadny balík
Zaujímavosti

Dobré správy

Redmi Pad 2 9.7:
Redmi Pad 2 9.7: Tablet do batohu, ktorý zvládne tvoj deň aj večerný Netflix
hashtag.sk
FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk

Ekonomika

Známy miliardár sa postavil Trumpovi: Žaluje kryptoprojekt spájaný s jeho rodinou, v hre sú stovky miliónov dolárov!
Známy miliardár sa postavil Trumpovi: Žaluje kryptoprojekt spájaný s jeho rodinou, v hre sú stovky miliónov dolárov!
Vodičáky na stôl: Prešli by ste križovatku riadenú policajtom bez pokuty? Ukážte sa! (kvíz)
Vodičáky na stôl: Prešli by ste križovatku riadenú policajtom bez pokuty? Ukážte sa! (kvíz)
Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!
Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)

Šport

Slovensko – Švédsko: Online prenos z finále MS v hokeji do 18 rokov 2026
Slovensko – Švédsko: Online prenos z finále MS v hokeji do 18 rokov 2026
MS v hokeji do 18 rokov
Potvrdia zisk titulu? Online prenos zo zápasu ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 Dunajská Streda
Potvrdia zisk titulu? Online prenos zo zápasu ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 Dunajská Streda
Niké liga
Nečakaný debakel od Lotyšov: Naši hokejisti v príprave pred MS totálne vyhoreli
Nečakaný debakel od Lotyšov: Naši hokejisti v príprave pred MS totálne vyhoreli
Slováci
VIDEO Po včerajšom sklamaní medailová radosť: Česi na slovenských MS vybojovali bronz
VIDEO Po včerajšom sklamaní medailová radosť: Česi na slovenských MS vybojovali bronz
MS v hokeji do 18 rokov

Auto-moto

Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Ekonomika
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Predstavujeme
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Správy
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Útlm v práci? Zistite, čo jesť a piť, aby ste v práci nestrácali pozornosť
Útlm v práci? Zistite, čo jesť a piť, aby ste v práci nestrácali pozornosť
Pracovné prostredie
Slováci podceňujú riziká online nákupov, podvod zažil takmer každý druhý
Slováci podceňujú riziká online nákupov, podvod zažil takmer každý druhý
Domáce
Darovanie krvi: Viac než len dobrý skutok – na čo ako zamestnanec máte nárok?
Darovanie krvi: Viac než len dobrý skutok – na čo ako zamestnanec máte nárok?
Rady, tipy a triky
Súbeh zamestnania a podnikania: Na čo si dať pozor
Súbeh zamestnania a podnikania: Na čo si dať pozor
Podnikanie

Varenie a recepty

Dala som ich na stôl a ostali len prázdne taniere. Lepšie karbonátky v omáčke ste ešte nejedli.
Dala som ich na stôl a ostali len prázdne taniere. Lepšie karbonátky v omáčke ste ešte nejedli.
Máte doma plech a pár minút? Na týchto 23 receptov viac potrebovať nebudete.
Máte doma plech a pár minút? Na týchto 23 receptov viac potrebovať nebudete.
Ako spoznať kvalitnú špargľu
Ako spoznať kvalitnú špargľu
Rady a tipy
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Rady a tipy

Technológie

Myslíš si, že ťa inkognito režim v prehliadači spraví anonymným na internete? Toto je 5 mýtov, ktorým stále verí veľa používateľov
Myslíš si, že ťa inkognito režim v prehliadači spraví anonymným na internete? Toto je 5 mýtov, ktorým stále verí veľa používateľov
Návody
Imunitné bunky pri rakovine nezlyhávajú len preto, že sú slabé. Vedci objavili vnútorný chaos, ktorý ich môže pripraviť o silu
Imunitné bunky pri rakovine nezlyhávajú len preto, že sú slabé. Vedci objavili vnútorný chaos, ktorý ich môže pripraviť o silu
Veda a výskum
Alzheimerova choroba sa u niektorých ľudí nikdy neprejaví stratou pamäti. Vedci odhalili kľúčový rozdiel v ich mozgoch
Alzheimerova choroba sa u niektorých ľudí nikdy neprejaví stratou pamäti. Vedci odhalili kľúčový rozdiel v ich mozgoch
Správy
Dna môže ohrozovať aj srdce. Vedci zistili, kedy liečba znižuje riziko infarktu a mŕtvice
Dna môže ohrozovať aj srdce. Vedci zistili, kedy liečba znižuje riziko infarktu a mŕtvice
Veda a výskum

Bývanie

Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu

Pre kutilov

Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Doplnky a dekorácie
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Okrasná záhrada
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Záhrada
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Májový spln 2026: Títo ľudia zažijú po včerajšku skúšku vzťahov a odhalenie pravdy, o ktorej netušili
Partnerské vzťahy
Májový spln 2026: Títo ľudia zažijú po včerajšku skúšku vzťahov a odhalenie pravdy, o ktorej netušili
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Desivé rozhodnutie: Rusi zmenili
Zahraničné
Desivé rozhodnutie: Rusi zmenili ničivú stratégiu! Už neútočia na elektrárne, majú zákernejší plán
Pozor, prichádzajú mrazy: Meteorológovia
Domáce
Pozor, prichádzajú mrazy: Meteorológovia vydali varovanie pre celé Slovensko!
Tragédia na párty tínedžerov:
Domáce
Tragédia na párty tínedžerov: Slovenský mladík doplatil na nebezpečný experiment! Droga ho zabila počas spánku
Oheň v národnom parku:
Zahraničné
Oheň v národnom parku: České Švajčiarsko opäť v plameňoch, hasiči vyhlásili tretí stupeň poplachu!

Ďalšie zo Zoznamu