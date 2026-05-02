Podarená babička (91): Rodine nahnala strach, nedvíhala telefón! Našli ju, ako hrá videohry

CLEVELAND - Polícia v americkom štáte Ohio riešila prípad, ktorý sa najskôr javil ako možné nešťastie osamelej seniorky. Keď sa však hliadka dostala do domu, čakalo ju úplne iné vysvetlenie. Deväťdesiatjedenročná žena bola tak ponorená do hrania videohry, že vôbec nevnímala okolie.
Seniorka nereagovala na telefonáty
Žena z mesta Westlake pri Clevelande bola zapojená do programu Confirm OK, ktorý pomáha starším alebo osamelo žijúcim ľuďom.
Systém funguje jednoducho — automaticky kontaktuje registrovaných ľudí a tí potvrdením hovoru oznámia, že sú v poriadku. Ak nereagujú, situáciu preverujú operátori.
Práve to sa stalo aj 9. apríla večer, keď sa automatický systém nedokázal spojiť s 91-ročnou seniorkou. Nepomohol ani ďalší pokus dispečerky, ktorá sa žene snažila dovolať osobne.
Policajti sa začali obávať najhoršieho
Operátorka následne kontaktovala dcéru seniorky, ktorá potvrdila, že jej matka by mala byť doma.
Na miesto preto vyrazila polícia. Hliadka zvonila pri dverách domu, no nikto nereagoval. Keďže auto stálo v garáži, policajti začali mať obavy, že žene sa mohlo niečo stať.
Podľa portálu Cleveland.com sa preto rozhodli vstúpiť do domu cez garáž pomocou prístupového kódu.
Namiesto tragédie prišlo prekvapenie
Po vstupe do domu však prišlo veľké prekvapenie. Seniorka bola živá, zdravá a úplne sústredená na videohru.
Žena policajtom vysvetlila, že hrala hru typu „bubble pop“, teda logickú hru podobnú známemu titulu Bust-A-Move. V tom momente sa vraj snažila prekonať svoje osobné maximum a bola tak zahĺbená do hry, že prestala vnímať telefón aj zvonček pri dverách.
Americké médiá už neuviedli, či sa jej rekord napokon podarilo prekonať.
Program má chrániť osamelých seniorov
Program Confirm OK funguje v niektorých častiach Spojených štátov ako bezpečnostná služba pre starších ľudí žijúcich osamote.
Ak sa človek neozve alebo nepotvrdí, že je v poriadku, systém automaticky upozorní rodinu alebo záchranné zložky.
V tomto prípade sa napokon celý incident skončil úsmevne — a ukázal, že vášeň pre videohry nemusí mať vekové hranice.