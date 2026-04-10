Mali ideálne manželstvo, kým nenašla TENTO spis: Manžel viedol ZVRHLÝ dvojitý život! DESIATKY detí s cudzími ženami

EDINBURGH - Žena opísala, ako sa jej zdanlivo „normálny“ život rozpadol po tom, čo odhalila šokujúce tajomstvo svojho manžela. Podľa jej slov viedol roky dvojitý život a bez jej vedomia splodil viacero detí ako neoficiálny darca spermií.
Mary Thomsonová (meno bolo zmenené), matka piatich detí, tvrdí, že jej manžel David (tiež pod zmeneným menom) mohol byť otcom najmenej desiatich detí. Svoje služby údajne ponúkal v skupinách na sociálnych sieťach pod rôznymi identitami, pričom ho podľa manželky poháňala sexuálna posadnutosť a fetiš spojený s oplodňovaním.
Na jeho aktivity by Mary pravdepodobne nikdy neprišla, keby náhodou neobjavila podozrivý predmet v skrini, informuje The Mirror. V júli 2025 našla plastovú nádobu a dokumenty obsahujúce záznamy o darovaní spermií, ktoré mal manžel realizovať počas šiestich rokov pod falošným menom. „Našla som nádobu a spis s menom, ktoré nebolo jeho. Boli tam detaily o jeho darcovstvách. Keď som ho konfrontovala, nemohol to poprieť,“ spomína 60-ročná žena.
Skončila v azylovom bývaní
Zistenie ju zasiahlo natoľko, že si musela vziať voľno z práce. Niekoľko týždňov strávila mimo domova – najskôr u dcéry, neskôr v azylovom bývaní. Napokon sa však vrátila späť do spoločnej domácnosti, kde s manželom naďalej žije. „Som zlomená. Cítim extrémnu zradu. Už ho nedokážem vnímať ako manžela,“ priznala. Dodala, že dodnes nevie, koľko detí sa v skutočnosti narodilo.
Podľa jej slov manžel využíval desiatky falošných profilov a aktívne vyhľadával ženy, vrátane lesbických párov. Stretnutia mali prebiehať v hoteloch aj na verejných miestach, pričom niektoré darovania zahŕňali aj pohlavný styk. Tvrdí tiež, že si cielene vyberal mladšie ženy a mal konkrétne preferencie. David však uvádza, že jeho „úspešnosť“ bola nižšia a domnieva sa, že splodil menej než desať detí. Mary je však presvedčená, že skutočný počet môže byť vyšší.
Prípad zároveň upozorňuje na riziká neregulovaného trhu s darcovstvom spermií, ktorý funguje najmä prostredníctvom sociálnych sietí. Odborníci dlhodobo varujú, že takéto praktiky môžu predstavovať zdravotné aj právne riziká. Mary dnes spätne hodnotí ich manželstvo ako pokojné a bezproblémové, čo robí celé odhalenie ešte šokujúcejším. „Mali sme normálny život, nikdy sme sa nehádali. O to viac tomu nerozumiem,“ uzatvára.