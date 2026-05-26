Snaha o osamostatnenie Alberty: Kanadský premiér Carney to prirovnal k brexitu

OTTAWA - Kanadský premiér Mark Carney v pondelok uviedol, že plánované referendum o osamostatnenie kanadskej provincie Alberta by sa mohlo stať „nebezpečným blafom“ a kladenie takýchto otázok podľa neho nie je užitočné. Tento pokus zároveň prirovnal k brexitu, píše správa agentúr AFP a Reuters.
Táto provincia bohatá na ropu minulý týždeň oznámila, že v októbri usporiada nezáväzné referendum o tom, či jej obyvatelia chcú zostať súčasťou Kanady. „Na vlastné oči som videl, čo sa stalo v Spojenom kráľovstve, keď prevládal názor: hlasujte za toto, bude to mierne a potom budeme rokovať,“ povedal Carney s odkazom na odchod Británie z Európskej únie. „Aj po desiatich rokoch sa snažia napraviť to, o čom si ľudia nemysleli, že za to hlasujú, ale čo nakoniec dostali,“ konštatoval.
Separatisti v Alberte tvrdia, že vyzbierali podpisy viac ako 300.000 podporovateľov, čo je podľa tamojšieho zákona dostatočný počet na vyhlásenie referenda. Avšak súd v Alberte tento proces zastavil s odôvodnením, že občianska iniciatíva je neplatná, pretože separatisti sa neporadili s domorodými skupinami, ktorých práva by mohli byť ohrozené, ak by sa táto provincia osamostatnila od Kanady.
Premiérka Alberty Danielle Smithová označila rozhodnutie súdu za „chybné“ a uviedla, že predloží vlastnú otázku na hlasovanie, pričom ju sformuluje tak, aby neporušovala toto rozhodnutie súdu. V októbri budú podľa nej obyvatelia Alberty odpovedať na otázku, či chcú, aby jej vláda „začala právny proces na usporiadanie nezáväzného referenda“ o nezávislosti. Zdôraznila, že ona sama podporuje, aby provincia zostala súčasťou Kanady.
Carney v pondelok na otázku ohľadom hlasovania spomenul brexit a ponúkol „postreh zo skúsenosti“. „V týchto otázkach odtrhnutia sa často uvádza, že hlasujte za toto a je to bezriziková voľba, hlasujte za toto a posilníme si pozíciu v budúcich rokovaniach. To je veľmi nebezpečný blaf,“ konštatoval predseda vlády. Podľa prieskumov približne 30 percent z piatich miliónov obyvateľov Alberty podporuje nezávislosť tejto provincie, čo je podľa AFP rekordne vysoký počet.
Separatisti vinia Ottawu z potláčania ropného priemyslu Alberty nadmerným federálnym vplyvom, pričom zároveň blokuje investície kvôli „neprimeraným“ obavám o životné prostredie. Alberta sa stala súčasťou Kanady v roku 1905. Tamojšie separatistické tendencie zosilneli po prijatí Národného energetického programu premiérom Pierrom Trudeauom v roku 1980, ktorý rozšíril kontrolu vlády v Ottawe nad ropným priemyslom. Kritiku si vyslúžil aj program na ochranu klímy, s ktorým prišiel o 35 rokov neskôr Trudeauov syn Justin.