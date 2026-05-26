Severná Kórea vypálila neidentifikovaný projektil do Žltého mora

Severokórejský vodca Kim Čong-un. (Zdroj: TASR/AP/Belarus' Presidential Press Service)
SOUL - Severná Kórea v utorok vypálila najmenej jeden „neidentifikovaný projektil“ do Žltého mora, uviedla juhokórejská armáda. Informuje správa agentúry Jonhap.
Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) oznámil, že analyzuje podrobnosti odpalu. Žiadne ďalšie informácie neboli bezprostredne známe. Agentúra AP informuje, že k tomuto incidentu došlo po tom, čo Severná Kórea 19. apríla vystrelila smerom k Japonskému moru viacero rakiet s krátkym doletom.
Zintenzívnili testovanie rakiet
Severná Kórea v posledných rokoch výrazne zintenzívnila testovanie rakiet. Analytici tvrdia, že cieľom tohto úsilia je zlepšiť presnosť úderov, vyprovokovať Spojené štáty aj Južnú Kóreu a otestovať zbrane pred ich potenciálnym exportom do Ruska.