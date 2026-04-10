Otecko sa pozrel na monitor a zmocnila sa ho PANIKA: Kam ZMIZLO jeho bábätko? Sekundy čistej hrôzy

OXFORDSHIRE - Mladého otecka šokovalo, keď pri nočnej kontrole záznamu kamery umiestnenej vo vedľajšej izbe nad postieľkou, nevidel svoju dcérku. Strach bol našťastie v tomto prípade zbytočný a všetko sa vysvetlilo, keď vošiel do detskej izby.
Thomas Weir z Oxfordshire sa zobudil uprostred noci na zvláštny zvuk a vzápätí cez obrazovku skontroloval svoju takmer ročnú dcérku. No keď ju nevidel v postieľke, prešiel mu mráz po chrbte. Na TikToku zverejnil videozáznam z detského monitora, ktorý bol nastavený tak, aby snímal celú postieľku. Bolo na ňom jasne vidieť, že postieľka je úplne prázdna. „Keď o 1:00 skontrolujete monitor a myslíte si, že vám niekto uniesol dieťa,“ stálo v texte vo videu, zatiaľ čo kamera sa pohybovala zo strany na stranu a ukazovala prázdnu postieľku. „Spadla?“ zamýšľal sa a priznal, že okamžite bežal do vdľajšej izby, aby skontroloval, či je v poriadku.
Zrazu počul malé prasknutie
Pre Newsweek vysvetlil, že jeho dcérka mala síce takmer rok, no narodila sa o päť týždňov skôr a ešte sa neplazila ani sa nedokázala sama postaviť. Čím viac nad tým premýšľal, tým menej sa mu zdalo možné, že by sa mimo postieľky dostala sama. „Uvedomil som si, že ju vôbec nevidím, aj keď som hýbal kamerou, preto som hneď bežal do izby,“ spomína si na chvíle hrôzy. Napokon nemohol uveriť, kde našiel svoje dieťatko. Vo videu napísal, že bolo počuť „malé prasknutie“ a práve v tom okamihu sa jeho dcérka odkotúľala v postieľke mimo uhla kamery. Veľmi sa mu uľavilo, keď zistil, že je všetko v poriadku.
Nie je však jediný rodič, ktorému sa stalo niečo podobné. Viacerí sa v komentároch podelili o podobné skúsenosti so slepým miestom v postieľke. Jeden z nich napísal: „Mám rovnaké slepé miesto a vždy ide práve tam. Presunul som kameru do druhého rohu a teraz spí tam.“ Iný uviedol: „Môj syn to spravil nedávno a spustil sa alarm. Nikdy som sa nezobudil v takej panike!“ Tretí komentujúci doplnil: „Deti nás jednoducho radi držia v napätí.“ Štvrtý pokračoval: „Úprimne som čakal, že pribehnete s dieťaťom v náručí, podľa vlastnej skúsenosti.“ Thomas prezradil, že odvtedy presunul detský monitor na iné miesto, aby mal istotu, že vidí celú postieľku vrátane predtým skrytých rohov.