NAJDRAHŠIA stavebnica sveta? Dvojica škrečkovala Lego za tisíce eur, teraz ich čaká TVRDÁ REALITA

ADELAIDE - Nezvyčajný prípad krádeže riešia v Austrálii. Dvojica mala systematicky zhromažďovať stovky stavebníc Lego v hodnote státisícov eur, ich úkryt pripomínal skôr veľkosklad než bežnú garáž.
Polícia v austrálskom meste Adelaide odhalila rozsiahlu krádež stavebníc Lego, ktorých celková hodnota dosiahla približne 320-tisíc austrálskych dolárov, teda zhruba 195-tisíc eur podľa aktuálneho kurzu. Ukradnutý tovar našli uskladnený vo veľkej garáži, ktorú podľa vyšetrovateľov dvojica využívala ako neoficiálny sklad, informuje ABC News.
Hrozí im až desať rokov vo väzení
Podľa polície existuje podozrenie, že stavebnice pochádzali z viacerých maloobchodných predajní naprieč celou metropolitnou oblasťou. Ich odvoz nebol jednoduchý – na presun zaisteného tovaru bolo potrebné použiť dva prívesy a približne 15 paliet. Obvinenými sú 42-ročný muž a 34-ročná žena, ktorých polícia zadržala a následne prepustila na kauciu. Pred súd by sa mali postaviť v máji, pričom im v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na desať rokov.
Prípad vyvolal živú diskusiu aj na sociálnych sieťach. Ľudia špekulujú, čo mohlo dvojicu viesť k hromadeniu takého množstva stavebníc – či išlo o snahu o ďalší predaj, alebo o netradičný koníček. Nechýbali ani odľahčené komentáre, podľa ktorých si možno chceli „postaviť vlastný dom z Lega“ alebo vytvoriť sklad pripomínajúci dielňu Santa Clausa.