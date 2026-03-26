Tisíckrát silnejšia ako Hirošima! Betónová KUPOLA v oceáne praská a svet sa bojí, že sa stane KATASTROFA

Výskumníci varujú pred rádioaktívnym únikom z ostrova Runit.
USA - Betónová kupola uprostred Tichého oceánu mala byť len dočasným riešením. Dnes však vyvoláva čoraz väčšie obavy vedcov, ktorí upozorňujú na jej zraniteľnosť a možné riziká pre okolie.

Takzvaná kupola Runit na Marshallových ostrovoch patrí k najvýraznejším pozostatkom amerických jadrových testov z čias studenej vojny. Táto masívna betónová konštrukcia ukrýva obrovské množstvo rádioaktívneho odpadu, ktorý vznikol po testoch jadrových zbraní – niektoré z nich boli pritom až tisíckrát silnejšie než výbuchy v Hirošime a Nagasaki.

Pôvodne išlo o provizórne riešenie. Ako informuje portál ScienceAlert, kupola mala izolovať kontaminovaný materiál, no postupne sa ukazuje, že jej konštrukcia má zásadné nedostatky. Postavená je totiž na poréznom koralovom podloží, cez ktoré môže prenikať voda. To vyvoláva otázky o tom, do akej miery je odpad skutočne bezpečne uzavretý. Obavy sa zvyšujú aj kvôli samotnému stavu kupoly. Vedci v nej zaznamenali praskliny, najmä v častiach nad úrovňou mora. To z nej robí mimoriadne zraniteľný objekt v čase, keď hladiny oceánov stúpajú a extrémne počasie je čoraz častejšie.

Odborník na morskú rádioaktivitu Ken Buesseler síce upozorňuje, že doterajšie úniky sú relatívne malé, no zdôrazňuje, že kľúčová je budúcnosť. Stúpajúca hladina morí, silnejšie búrky či prívalové vlny môžu situáciu výrazne zhoršiť. Práve preto považuje za nevyhnutné dlhodobé monitorovanie a pravidelné informovanie miestnych komunít.

Šokujúci nález pod morskou hladinou: Archeológovia objavili 2000 rokov STARÝ CHRÁM, ktorý niekto úmyselne pochoval! Prečítajte si tiež

Šokujúci nález pod morskou hladinou: Archeológovia objavili 2000 rokov STARÝ CHRÁM, ktorý niekto úmyselne pochoval!

Na riziká upozornila aj chemička Ivana Nikolić-Hughesová, ktorá praskliny v kupole videla na vlastné oči počas výskumu v teréne. Jej tím zároveň zaznamenal zvýšené hladiny žiarenia v okolí a prítomnosť rádionuklidov – vrátane plutónia-239 – aj mimo samotnej kupoly. Nie je však úplne jasné, či ide o únik z konštrukcie, alebo o dôsledok nedostatočne kontrolovaného nakladania s odpadom v minulosti.

Isté je, že prítomnosť plutónia predstavuje vážny problém. Tento izotop má extrémne dlhý polčas rozpadu – viac než 24-tisíc rokov – a jeho únik by mohol mať dlhodobé následky pre životné prostredie aj zdravie obyvateľov.

Novšie analýzy ukazujú, že najväčším rizikom je práve kombinácia klimatických zmien a geografickej polohy ostrova. Väčšina atolu Runit sa nachádza len približne dva metre nad hladinou mora. Už relatívne malé zvýšenie hladiny – napríklad o jeden meter, čo je scenár predpokladaný do konca storočia – by mohlo viesť k zaplavovaniu oblasti a šíreniu kontaminácie.

Európa varuje 450 miliónov ľudí: Pripravte si TENTO 72-hodinový balíček, kým nie je neskoro! Máte doma TIETO zásoby? Prečítajte si tiež

Európa varuje 450 miliónov ľudí: Pripravte si TENTO 72-hodinový balíček, kým nie je neskoro! Máte doma TIETO zásoby?

Vedci preto vyzývajú na aktívnejší prístup. Apelujú najmä na Spojené štáty, aby prevzali zodpovednosť za dôsledné riešenie situácie a zabezpečili ochranu miestnych komunít. Dedičstvo jadrových testov totiž nezostáva len historickou kapitolou. Pre obyvateľov Marshallových ostrovov ide o realitu, ktorá ich ovplyvňuje dodnes – a v kombinácii s klimatickou krízou môže predstavovať ešte väčšiu hrozbu v budúcnosti.

Súvisiace články

Má červené oči a
Má červené oči a stojí pri mne! Zdravotníci odhalili NAJMRAZIVEJŠIE posledné slová, aké kedy v práci počuli
Zaujímavosti
Vyhoďte bielidlo! Odborník odhalil
Vyhoďte bielidlo! Odborník odhalil JEDNU vec z lekárne, ktorá vydezinfikuje vašu TOALETU lepšie a bezpečne
Zaujímavosti
Zakázaná až do 60.
Zakázaná až do 60. rokov! TÁTO kniha o INTIMITE tvrdila, že jedna nesprávna myšlienka môže splodiť MONŠTRUM
Zaujímavosti
Vyhral 50 miliónov, no
Vyhral 50 miliónov, no e-maily hádzal do koša: Považoval ich za PODVOD! Keď sa dozvedel, že to je pravda, ONEMEL
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Veľká novinka v Let's Dance: Režisér rozhodol... Ďurovčíka spojil s ex Pociskovou!
Veľká novinka v Let's Dance: Režisér rozhodol... Ďurovčíka spojil s ex Pociskovou!
Prominenti
Nikolka zo Sľubu o odvrátenej strane detskej slávy: Z tohto je malej herečke SMUTNO!
Nikolka zo Sľubu o odvrátenej strane detskej slávy: Z tohto je malej herečke SMUTNO!
Prominenti
Zvoníme na poplach! - študentský protest v Bratislave
Zvoníme na poplach! - študentský protest v Bratislave
Správy

Domáce správy

Štát po úspechu v
Štát po úspechu v boji s fiktívnymi PN-kami pritvrdzuje: Na rade sú invalidné dôchodky, hrozia prísne previerky!
Domáce
Nečakaná PREDPOVEĎ: Bratislavu má
Nečakaná PREDPOVEĎ: Bratislavu má zasypať SNEH! Modely ukazujú až 40 cm v Malých Karpatoch
Domáce
Študentský protest v Bratislave
Študenti zvonia na poplach: V najväčších mestách Slovenska sa v stredu konajú veľké protesty
Domáce
Festival Hory a mesto v Bratislave ocenil deväť filmov, hlavná cena pre francúzsky dokument
Festival Hory a mesto v Bratislave ocenil deväť filmov, hlavná cena pre francúzsky dokument
Bratislava

Zahraničné

Donald Trump
Trump v tom má jasno: Vojnu s Iránom sme vyhrali! TOTO povedal o zmene režimu
Zahraničné
Nadlimitná rýchlosť a smrtiace
Nadlimitná rýchlosť a smrtiace rakety: Nová nadzvuková stíhačka mení pravidlá hry v Južnej Amerike!
Zahraničné
Obrovská rodinná tragédia: Pes
Obrovská rodinná tragédia: Pes dohrýzol na smrť päťdňové bábätko! Desivé svedectvo starej mamy
Zahraničné
FOTO V rebríčku medzi najkrajšími
Ladné krivky aj vyzývavé šaty: TOTO sú najkrajšie rosničky sveta! Nájdete medzi nimi aj svoju favoritku?
Zahraničné

Prominenti

Šokujúci krok Weiterovej po
Šokujúci krok Weiterovej po pôrode: Uff, na toto by máloktorá mala žalúdok!
Domáci prominenti
Jana Hlaváčová
Jana Hlaváčová posledné roky nechcela ŽIŤ ani HOVORIŤ: Bolo to pekné, ale bolo toho DOSŤ!
Osobnosti
"Zlých chlapov" jednoducho milujeme
Najsexi väzeň sveta: Policajná fotka mu priniesla modelingovú kariéru, ale... oveľa viac mu vzala!
Zahraniční prominenti
Gábor Boráros
Borárosa zadržali policajti: Jazdil bez vodičáku!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Výskumníci varujú pred rádioaktívnym
Tisíckrát silnejšia ako Hirošima! Betónová KUPOLA v oceáne praská a svet sa bojí, že sa stane KATASTROFA
Zaujímavosti
Zakázaná až do 60.
Zakázaná až do 60. rokov! TÁTO kniha o INTIMITE tvrdila, že jedna nesprávna myšlienka môže splodiť MONŠTRUM
Zaujímavosti
Pacientka obezitologičky Erika: Beriem
Pacientka obezitologičky Erika: Beriem lieky na chudnutie, je mi jedno, čo si kto myslí
vysetrenie.sk
Má červené oči a
Má červené oči a stojí pri mne! Zdravotníci odhalili NAJMRAZIVEJŠIE posledné slová, aké kedy v práci počuli
Zaujímavosti

Dobré správy

Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk

Ekonomika

Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!
Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!
Odloží sa odstrihnutie od ruskej ropy? Saková naznačuje zmenu, ktorá zásadne ovplyvní Slovensko!
Odloží sa odstrihnutie od ruskej ropy? Saková naznačuje zmenu, ktorá zásadne ovplyvní Slovensko!
Nájomné bývanie bude dostupnejšie: Štát chce pomôcť seniorom, rodičom aj mladým!
Nájomné bývanie bude dostupnejšie: Štát chce pomôcť seniorom, rodičom aj mladým!

Šport

Adam Sýkora si môže odbiť debut v NHL: Online prenos zo zápasu Toronto – NY Rangers
Adam Sýkora si môže odbiť debut v NHL: Online prenos zo zápasu Toronto – NY Rangers
NHL
Pred veľkým zápasom boj s časom: Calzona má súpera dôkladne naštudovaného, štart Škriniara otázny
Pred veľkým zápasom boj s časom: Calzona má súpera dôkladne naštudovaného, štart Škriniara otázny
MS vo futbale
VIDEO Budúca nástupkyňa Vlhovej? Mladulinká nádej slovenského lyžovania, o ktorej budeme ešte počuť
VIDEO Budúca nástupkyňa Vlhovej? Mladulinká nádej slovenského lyžovania, o ktorej budeme ešte počuť
Lyžovanie
VIDEO Fantastický hokej na Zemplíne: Nitra bojovným výkonom vyrovnala sériu a začína sa odznova
VIDEO Fantastický hokej na Zemplíne: Nitra bojovným výkonom vyrovnala sériu a začína sa odznova
Tipsport liga

Auto-moto

TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Správy
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Doprava
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Novinky
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava

Kariéra a motivácia

Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Vyhorenie
Na Kariéra EXPO v Nitre merali zručnosti budúcnosti
Na Kariéra EXPO v Nitre merali zručnosti budúcnosti
Ľudské zdroje
Slováci sú online čoraz dlhšie: Štvrtina trávi na internete viac ako päť hodín denne
Slováci sú online čoraz dlhšie: Štvrtina trávi na internete viac ako päť hodín denne
Kariera.sk TS
Najväčšie klamstvá v životopisoch: HR ich prekukne za 10 sekúnd. Robíte ich aj vy?
Najväčšie klamstvá v životopisoch: HR ich prekukne za 10 sekúnd. Robíte ich aj vy?
CV a motivačný list

Varenie a recepty

Veľkonočnú cviklu s chrenom pripravte podľa týchto pomerov. Bude výrazná, ale nie príliš ostrá.
Veľkonočnú cviklu s chrenom pripravte podľa týchto pomerov. Bude výrazná, ale nie príliš ostrá.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Rady a tipy
Veľkonočný cviklový šalát
Veľkonočný cviklový šalát
Zeleninové šaláty

Technológie

Čína prvýkrát nasadila „super torpédoborce“ v ostrej akcii: Type 055 ukázali silu pri Taiwane
Čína prvýkrát nasadila „super torpédoborce“ v ostrej akcii: Type 055 ukázali silu pri Taiwane
Armádne technológie
Vedci objavili proteín, ktorý riadi starnutie tela. Práve v ňom sa môže skrývať recept k dlhšiemu a zdravšiemu životu
Vedci objavili proteín, ktorý riadi starnutie tela. Práve v ňom sa môže skrývať recept k dlhšiemu a zdravšiemu životu
Veda a výskum
Lockheed Martin predstavil raketový odpaľovač GRIZZLY. Vyzerá ako obyčajný kontajner, no odpáli raketu AGM-114 Hellfire
Lockheed Martin predstavil raketový odpaľovač GRIZZLY. Vyzerá ako obyčajný kontajner, no odpáli raketu AGM-114 Hellfire
Armádne technológie
Google od základov zmení, ako funguje tvoj Android. Tvoj starý telefón bude výrazne rýchlejší
Google od základov zmení, ako funguje tvoj Android. Tvoj starý telefón bude výrazne rýchlejší
Android

Bývanie

Bola už zastaralá, a kto mohol, menil ju za novú. Trend kuchynských liniek, aké si pamätáme z detstva, sa opäť vracia
Bola už zastaralá, a kto mohol, menil ju za novú. Trend kuchynských liniek, aké si pamätáme z detstva, sa opäť vracia
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie

Pre kutilov

Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Izbové rastliny
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Záhrada
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Recepty
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Cvičenie po 40-ke: Tieto chyby robí väčšina žien a brzdia chudnutie
Chudnutie a diéty
Cvičenie po 40-ke: Tieto chyby robí väčšina žien a brzdia chudnutie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Donald Trump
Zahraničné
Trump v tom má jasno: Vojnu s Iránom sme vyhrali! TOTO povedal o zmene režimu
Nadlimitná rýchlosť a smrtiace
Zahraničné
Nadlimitná rýchlosť a smrtiace rakety: Nová nadzvuková stíhačka mení pravidlá hry v Južnej Amerike!
Štát po úspechu v
Domáce
Štát po úspechu v boji s fiktívnymi PN-kami pritvrdzuje: Na rade sú invalidné dôchodky, hrozia prísne previerky!
V rebríčku medzi najkrajšími
Zahraničné
Ladné krivky aj vyzývavé šaty: TOTO sú najkrajšie rosničky sveta! Nájdete medzi nimi aj svoju favoritku?

