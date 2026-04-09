Tetovanie mu zmizlo pred očami, no potom prišlo PEKLO: Lekári v šoku sledovali, ako mu ODUMIERA krk!

USA - Nezvyčajný medicínsky prípad vyvolal pozornosť odborníkov aj verejnosti. Mladému mužovi sa totiž tetovanie na krku postupne stratilo – no namiesto neho sa objavila vážna zdravotná komplikácia, pri ktorej začala koža odumierať.
Dvadsaťročný pacient si dal vytetovať červený kríž na spodnej časti krku. Približne po troch mesiacoch však tetovanie začalo samovoľne blednúť, až úplne zmizlo. Na jeho mieste sa postupne vytvorili jazvy, opuchy a neskôr aj hlboký vred tvorený odumretým tkanivom. Stav sa rýchlo zhoršoval. Lekári zaznamenali zväčšené a stvrdnuté lymfatické uzliny, ako aj rozsiahle poškodenie tkaniva, ktoré zasahovalo do hlbších vrstiev kože. Vyšetrenia zároveň odhalili prítomnosť krvných zrazenín v oblasti krčných žíl, informuje The Sun.
Vzácne ochorenie
Po sérii testov, ktoré vylúčili infekčné ochorenia, lekári diagnostikovali vzácne ochorenie – nekrotizujúcu granulomatóznu lymfadenitídu. Ide o zápalový proces, pri ktorom dochádza k odumieraniu tkaniva a tvorbe zhlukov imunitných buniek. Za najpravdepodobnejšiu príčinu označili odborníci reakciu organizmu na tetovací atrament. Najmä farebné pigmenty, predovšetkým červené, sú známe tým, že môžu vyvolať oneskorené alergické reakcie a chronický zápal. Niektoré atramenty navyše obsahujú ťažké kovy či iné potenciálne škodlivé látky.
Premenili ODPAD na nádej! Vedci vynašli spôsob, ako z použitých PLASTOV vyrobiť LIEK na Parkinsonovu chorobu
Pacient nakoniec podstúpil operáciu, počas ktorej mu lekári odstránili poškodené tkanivo aj vzniknuté útvary. Následne mu krk rekonštruovali pomocou tkaniva z inej časti tela. Po zákroku sa jeho stav stabilizoval a muž sa úplne zotavil. Odborníci upozorňujú, že podobné prípady sú mimoriadne zriedkavé, no zároveň poukazujú na možné riziká spojené s tetovaním. Hoci sú tetovania vo všeobecnosti považované za bezpečné, reakcia organizmu na farbivá môže byť v niektorých prípadoch nepredvídateľná.