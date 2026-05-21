Fico prišiel pred novinárov v zvláštnom outfite: Vážny dôvod na netradičné nohavice, ZRANIL som sa!

BRATISLAVA - Predseda vlády po niekoľkých dňoch od posledného brífingu v Handlovej usporiadal v Bratislave prvý súkromný tlačový brífing, na ktorom chcel novinárom oznámiť "dobré správy". Už na minulom vystúpení bol citeľný jeho jemne zmiernený tón voči novinárskej obci. Tentokrát však okrem tejto zmeny prítomní spozorovali aj jeho ďalšiu, vizuálnu zmenu. Fico to o pár minút vysvetlil.
Premiér Fico pred novinárov prišiel so zámerom oznámiť dobré správy v kontexte klesajúcej nezamestnanosti a tiež v súvislosti s rokovaniami s ďalšími zahraničnými investormi, ktorí by mohli na Slovensku ponúknuť nové pracovné miesta.
VIDEO Tlačový brífing predsedu vlády:
Fico prišiel netradične oblečený
Vystúpil však v khaki nohaviciach a teniskách, čo rozhodne nie je tradičný outfit na predsedu vlády, ktorý vystupuje na súkromnom brífingu v budove Úradu vlády. Vrch pritom doplnil klasickou košeľou so sakom.
Prišlo vysvetlenie, premiér sa zranil
Fico o pár sekúnd po oficiálnom začiatku tlačovej konferencie prišiel k vysvetleniu, prečo prišiel oblečený práve takto.
"Dovoľte mi, aby som sa ospravedlnil za neformálnejšie oblečenie," povedal premiér na tlačovke. "Zranil som si nohu pri športe a nemôžem obuť topánku k obleku, tak sa musím obliekať trochu neformálnejšie, dúfam, že to pochopíte," vysvetlil Fico. Neskôr spresnil, že "zakopol."