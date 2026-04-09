Zmena na čele Tiposu: Novým šéfom sa stal Štefan Vyletel, nahradil Hutníka pre zdravotné dôvody

BRATISLAVA - Národná lotériová spoločnosť Tipos má nového generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva. Stal sa ním Štefan Vyletel, doterajší podpredseda predstavenstva, ktorý prevzal vedenie po Michalovi Hutníkovi. Ten sa vzdal funkcie zo zdravotných dôvodov. Informoval o tom v stredu odbor komunikácie a marketingu Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR, pod ktoré spoločnosť patrí.
Na uvoľnenú pozíciu podpredsedu predstavenstva a námestníka generálneho riaditeľa Tiposu nastupuje Rastislav Dutka, ktorý pôsobil do konca marca 2026 ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva významného komerčného rádia na Slovensku. Ostatné funkcie v predstavenstve zostávajú nezmenené, doplnilo ministerstvo.
Nové vedenie aj plány do budúcna
„Michal Hutník odviedol pre Tipos mimoriadnu prácu. Pod jeho vedením spoločnosť dosiahla historicky najlepšie výsledky, medziročný rast výnosov o 8 % a historicky najvyšší odvod do slovenského športu. Upevnila svoju pozíciu kľúčového partnera štátu a športovej komunity. Štefanovi Vyletelovi dôverujem. Pozná spoločnosť zvnútra a má všetky predpoklady na to, aby v tomto trende pokračoval. Rastislav Dutka prináša do predstavenstva skúsenosti z dynamického mediálneho prostredia a doplní tím o nový pohľad,“ zhodnotil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý).
„Som vďačný za dôveru, ktorú mi akcionár spoločnosti prejavil. Tipos je inštitúcia s jasným poslaním. Budeme pokračovať v kurze, ktorý priniesol historicky najlepšie výsledky. Moja priorita je naďalej posilňovať pozíciu Tiposu ako zodpovedného a transparentného lídra na trhu,“ konštatoval Vyletel.