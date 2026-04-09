Masáž, na ktorú nikdy nezabudnú: Koniec mlčania! Desiatky ľudí prehovorili o ZVRHLOSTIACH, ktoré zažili počas procedúry

SYDNEY - Nevinná otázka na sociálnych sieťach sa zmenila na znepokojivé svedectvá. Austrálska influencerka chcela rozprúdiť diskusiu o masážach, no namiesto úsmevných príbehov sa k nej dostali skúsenosti, ktoré ju nepríjemne prekvapili.
Austrálčanka Megan Pustettová, známa svojím podcastom So Dramatic, sa rozhodla osloviť svojich sledovateľov s jednoduchou otázkou o zážitkoch z masážnych salónov. Impulzom bol jej vlastný nečakaný zážitok z dovolenky na Bali, kde ju počas masáže vyrušili zvuky z vedľajšieho priestoru, ktoré naznačovali, že za stenou sa neodohráva len bežná procedúra, píše portál news.com.au.
To, čo začalo ako snaha o odľahčenú konverzáciu, sa však rýchlo zmenilo na vážnejšiu tému. Po zverejnení výzvy začali ľudia hromadne zdieľať svoje skúsenosti – a mnohé z nich boli ďaleko od príjemných. Okrem bizarných či úsmevných situácií sa opakovane objavovali aj svedectvá o nevhodnom správaní zo strany personálu.
Strach alebo šok?
Niektorí opisovali nepríjemné momenty, keď sa počas masáže cítili nekomfortne alebo boli vystavení správaniu, ktoré prekračovalo hranice profesionálneho prístupu. Iní priznali, že v podobných situáciách nedokázali reagovať – často zo strachu alebo šoku.
Podľa Pustettovej ju najviac zaskočilo, ako často sa tieto skúsenosti opakovali naprieč rôznymi príbehmi. Upozornila tiež, že problém sa netýka len žien, ale aj mužov, ktorí sa v podobných situáciách rovnako ocitajú bezmocní a nevedia, ako zareagovať. Diskusia tak odhalila širší problém, o ktorom sa bežne nehovorí. Z pôvodne nenáročnej témy sa stala výpoveď o hraniciach, bezpečí a potrebe otvorene hovoriť o skúsenostiach, ktoré by inak zostali skryté.