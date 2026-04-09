Neuveríte vlastným očiam: Tieto LUXUSNÉ ŠATY viseli v charite za 5 eur! Ich SKUTOČNÁ CENA vás dorazí

MANCHESTER - Lovkyňa výhodných nákupov objavila v charitatívnom obchode v Manchestri dizajnérske šaty za symbolickú cenu. Keď si však overila ich hodnotu na internete, zistila, že ide o prémiový model v hodnote stoviek eur. Nie je to po prvý raz, čo sa našli v second-hande luxusné kúsky za zlomok ceny.
Britka Holly Woodová (39) si v charitatívnom obchode v Manchestri kúpila dizajnérske šaty značky Maje len za päť libier (približne 5,75 €), no čoskoro na eBay zistila, že ich skutočná hodnota je oveľa vyššia. Identický model Maje Ranchi Ruched Drawstring Midi Dress v odtieni ecru stál približne 490 dolárov, teda asi 422 eur. Holly, ktorá v ten deň ukázala svojím fanúšikom na TikToku aj ďalšie second-handové šaty, pre creatorzine.com uviedla: „Vedela som to okamžite, hneď ako som ich uvidela už podľa toho, ako viseli, bolo jasné, že ide o prémiovú kvalitu. Je to naozaj dobrá značka.“
Páčili sa aj komentujúcim
Poukázala aj na výrazné prvky šiat, ktoré ju zaujali, vrátane riasenia na sukni, dizajnu a tvaru rukávov. „Som naozaj, naozaj šťastná. Sú vzdušné, vrstvené, majú podšívku,“ nadchýnala sa. „Jednoducho, veľmi kvalitné spracovanie. Niekto ich daroval do charity a ja ho za to milujem, pretože som naozaj šťastná a toto leto ich budem na sto percent nosiť. Keď ich trochu naparím a zvolím správnu spodnú bielizeň, budú vyzerať úžasne.“ Na jej video reagovali viacerí používatelia TikToku. Jeden z nich napísal: „Vyzerajú na tebe skvele. Dajú sa nosiť elegantne a aj ležérne. Chcem také!“ Druhý komentoval: „Tie šaty sú neuveriteľne cool.“ Tretí napísal: „Posledné šaty sú fantastické.“ A štvrtý používateľ doplnil: „Všetky šaty sú skvelé! Výborné, aký úlovok.“
Počas predchádzajúceho nákupu v charitatívnom obchode Holly narazila aj na kabelku značky Kate Spade za desať libier (11,50 eur), ktorá mala hodnotu viac ako 300 libier (asi 345 eur). Podaril sa jej aj ďalší výhodný nákup, a to kabát za šesť libier (6,90 eur), ktorého pôvodná cena bola 293 libier (337 eur), a tiež topánky na podpätku za desať libier (11,50 eur), ktoré mali hodnotu až 325 libier (374 eur).