Životný kúsok za cenu kávy? Holly v sekáči objavila červený SKVOST! TENTO kúsok vyvolal na internete šialenstvo

Tak to je teda kúsok!
MANCHESTER - Lovkyňa výhodných nákupov z Manchestru objavila v miestnom charitatívnom obchode veľmi lacnú dizajnérsku kabelku Louis Vuitton. Luxusný kúsok sa pritom na predajných portáloch ponúka za viac ako tisíc eur, hoci na sociálnych sieťach sa rozprúdila diskusia, či ide o originál.

Nákupná maniačka Holly Woodová pravidelne zverejňuje na TikToku svoje úlovky z charitatívnych obchodov a z platformy Vinted. Počas nedávnej návštevy miestneho charitatívneho obchodu v Manchestri objavila nádhernú červenú lakovanú koženú kabelku značky Louis Vuitton, ktorá má po celej ploche vytlačený vzor loga značky a malý zlatý zámok. Holly za ňu platila iba štyri libry (4,63 eur). Kabelka je momentálne na stránkach na ďalší predaj luxusných predmetov ponúkaná za ceny od 975 do 1 159 libier (1128 až 1341 eur).

@hollyloveslilac Have I seriously just found a Louis Vuitton handbag at the charity shops for £4!? 😳 Sharing it with you right away… …what d’ya think? I’m guessing no serial number is a big indicator that it might just be a really good replica? #designerhandbags #thriftinghaul #thrifted #charityshophaul #thriftedfinds ♬ original sound - Holly Loves Lilac 💜✨

V kabelke nenašla sériové číslo

Vo videu, ktoré nazbieralo viac než 6 000 pozretí, hrdinsky ukazuje svoj úžasný objav. „Pozrite sa, aká je krásna. Nevyzerá, že by ju niekto niekedy používal. Je vo fantastickom stave a za štyri libry nad tým vôbec nebudem váhať, pretože je to skvelá kabelka na jeseň alebo zimu. Má pár odrenín na spodnej časti, čo je podľa mňa úplne normálne a možno sa mi ich podarí trochu vyleštiť.“ Autorka príspevku priznala, že má obavy, či je kabelka naozaj originál, a požiadala divákov, aby jej to pomohli zistiť. Pripomenula, že má viacero znakov naznačujúcich pravosť, vrátane označenia Louis Vuitton na mnohých miestach, napríklad na koženom štítku vo vnútri a na zipse. Napriek tomu uviedla, že v kabelke nenašla sériové číslo, čo v nej vyvolalo pochybnosti.

@hollyloveslilac A £450 dress for a fiver!? 😳 I can’t believe it - and it FITS 🤗🤗 And I LOVE it 🫶🫶🫶 Can’t wait to wear it this spring! 💛 What d’ya think? Which is your fave item in the haul? 👇🏽 #thrifted #thriftfinds #charityshophaul #charityshop #preloved ♬ original sound - Holly Loves Lilac 💜✨

Z nákupu je nadšená

Napriek tomu je z tohto nákupu nadšená. Používatelia sa vzápätí podelili o svoje reakcie. Susan napísala: „Štyri libry, to je výhodná kúpa. Určite si ju nechaj, či je pravá alebo nie.“ Lesley uviedla: „Nádherná, nádherná, nádherná. Vyzerá skvelo aj keby nebola pravá. Úžasná farba. Len tak ďalej, nachádzaj takéto skvelé úlovky, rada pozerám tvoje nákupy.“ Ďalší divák doplnil: „Sériové číslo by malo byť vo vnútornom vrecku. Toto vyzerá veľmi reálne!!!! Wow, možno je to skvelá kópia? Ale vyzerá na 10 z 10.“

Na stoly vysypal 7 MILIÓNOV eur! Šéf šokoval zamestnancov netradičnou ODMENOU, takto vysvetlil HORY PEŇAZÍ v hotovosti Prečítajte si tiež

Na stoly vysypal 7 MILIÓNOV eur! Šéf šokoval zamestnancov netradičnou ODMENOU, takto vysvetlil HORY PEŇAZÍ v hotovosti

Sandra pokračovala: „Aj keby nebola pravá, je to veľmi pekná kabelka.“ Jules pripísal: „Je to úžasná kabelka. Bez ohľadu na to, či je pravá alebo nie.  Skvelý nález… šťastná žena.“ Holly už v minulosti kúpila kabát za šesť libier (6,94 eur). Išlo o luxusný kúsok v hodnote až 293 libier (339,10 eur).

