Prestaňte sa v posteli trápiť: TENTO detail v pohybe je KĽÚČOM k ženskému vyvrcholeniu

USA - O takzvanej „orgazmickej priepasti“ ste už pravdepodobne počuli – v heterosexuálnych vzťahoch ženy dosahujú orgazmus štatisticky menej často než muži. Zlepšenie tejto situácie začína lepším pochopením potrieb partnerky – a aj malou zmenou v zaužívaných praktikách.
Napríklad klasická misionárska poloha je síce obľúbená pre svoju intimitu, no podľa sexuálnych terapeutov ju môže drobná úprava posunúť na úplne inú úroveň. Ide o techniku známu ako Coital Alignment Technique (CAT), teda upravenú verziu misionárskej polohy. Pri nej sa partner posunie o niečo vyššie, približne o pár centimetrov, aby sa zvýšil kontakt s klitorisom. Práve tento detail môže zásadne ovplyvniť prežívanie ženy, píše portál HuffPost.
Výskum publikovaný v odbornom časopise Journal of Sex and Marital Therapy ukázal, že ženy, ktoré predtým nedosahovali orgazmus pri misionárskej polohe, zaznamenali po osvojení tejto techniky až o 56 % vyššiu frekvenciu orgazmov. Sexuálna terapeutka Megan Flemingová vysvetľuje, že väčšina žien potrebuje pre vyvrcholenie stimuláciu klitorisu, pričom samotná penetrácia často nestačí. Odhaduje sa, že približne dve tretiny žien nedosiahnu orgazmus len vďaka penetrácii.
Ako na to v praxi?
Sexuologička Sadie Allisonová odporúča začať v klasickej misionárskej polohe, ideálne s malým vankúšom pod panvou ženy, ktorý pomôže lepšiemu uhlu. Následne sa partner posunie vyššie tak, aby jeho panva bola priamo nad panvou partnerky. Pri tomto nastavení dochádza k väčšiemu treniu v oblasti klitorisu. Kľúčom nie sú rýchle pohyby, ale skôr jemné, rytmické pohyby a tlak, ktoré podporujú stimuláciu.
Podľa odborníkov je práve tento typ pohybu často účinnejší než klasické „dopredu-dozadu“, pretože lepšie zodpovedá potrebám ženského tela. Výhodu z tejto techniky však nemajú len ženy. Sexuálna terapeutka Lori Buckleyová dodáva, že takýto spôsob intimity môže priniesť intenzívnejší zážitok aj pre mužov a zároveň prehĺbiť vzájomné prepojenie partnerov. Jednoduchá zmena tak môže výrazne zlepšiť kvalitu intímneho života – bez potreby veľkých experimentov.