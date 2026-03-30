Prestaňte sa v posteli trápiť: TENTO detail v pohybe je KĽÚČOM k ženskému vyvrcholeniu

USA - O takzvanej „orgazmickej priepasti“ ste už pravdepodobne počuli – v heterosexuálnych vzťahoch ženy dosahujú orgazmus štatisticky menej často než muži. Zlepšenie tejto situácie začína lepším pochopením potrieb partnerky – a aj malou zmenou v zaužívaných praktikách.

Napríklad klasická misionárska poloha je síce obľúbená pre svoju intimitu, no podľa sexuálnych terapeutov ju môže drobná úprava posunúť na úplne inú úroveň. Ide o techniku známu ako Coital Alignment Technique (CAT), teda upravenú verziu misionárskej polohy. Pri nej sa partner posunie o niečo vyššie, približne o pár centimetrov, aby sa zvýšil kontakt s klitorisom. Práve tento detail môže zásadne ovplyvniť prežívanie ženy, píše portál HuffPost.

Výskum publikovaný v odbornom časopise Journal of Sex and Marital Therapy ukázal, že ženy, ktoré predtým nedosahovali orgazmus pri misionárskej polohe, zaznamenali po osvojení tejto techniky až o 56 % vyššiu frekvenciu orgazmov. Sexuálna terapeutka Megan Flemingová vysvetľuje, že väčšina žien potrebuje pre vyvrcholenie stimuláciu klitorisu, pričom samotná penetrácia často nestačí. Odhaduje sa, že približne dve tretiny žien nedosiahnu orgazmus len vďaka penetrácii.

Ako na to v praxi?

Sexuologička Sadie Allisonová odporúča začať v klasickej misionárskej polohe, ideálne s malým vankúšom pod panvou ženy, ktorý pomôže lepšiemu uhlu. Následne sa partner posunie vyššie tak, aby jeho panva bola priamo nad panvou partnerky. Pri tomto nastavení dochádza k väčšiemu treniu v oblasti klitorisu. Kľúčom nie sú rýchle pohyby, ale skôr jemné, rytmické pohyby a tlak, ktoré podporujú stimuláciu.

Robíte TO pred spaním? Podľa odborníka je to ten NAJHORŠÍ čas, vaše telo chce vtedy niečo úplne iné!

Podľa odborníkov je práve tento typ pohybu často účinnejší než klasické „dopredu-dozadu“, pretože lepšie zodpovedá potrebám ženského tela. Výhodu z tejto techniky však nemajú len ženy. Sexuálna terapeutka Lori Buckleyová dodáva, že takýto spôsob intimity môže priniesť intenzívnejší zážitok aj pre mužov a zároveň prehĺbiť vzájomné prepojenie partnerov. Jednoduchá zmena tak môže výrazne zlepšiť kvalitu intímneho života – bez potreby veľkých experimentov.

Tarabovej zonácii chytila stranu legenda z Tatier: Nový systém prináša pravidlá a odstraňuje výnimky
NOČNÁ MORA každej modelky: Finalistke Miss v priamom prenose vypadla PROTÉZA! VIDEO Jej reakcia šokovala celý svet
Bill Gates šokuje svet: AI zlikviduje takmer všetko, v budúcnosti prežijú len TIETO tri profesie!
Žltnú vám zuby? Skúsený zubár varuje pred JEDNOU chybou, ktorú robí pri čistení takmer každý!
Premiér Fico a ministerka Saková reagujú na list Európskej komisie k cenám palív
Peter Pellegrini na pracovnom výjazde k výročiu vstupu Slovenska do NATO
Dominika Jurena odhalila, či čaká dievčatko alebo chlapčeka
TEST OSOBNOSTI Nakoľko silná je tvoja empatia?
Takáč vyzýva Európsku úniu na rýchlu reakciu: Upozorňuje na drahé energie a problémy v mliečnom sektore
Hrozivé zistenia kontrolórov: Chaos v kategorizácii liekov nás stál stovky miliónov, v hre je aj konflikt záujmov!
Polícia v PSK počas týždňa prevencie na železnici odhalila 22 priestupkov a 2 trestné činy
Ničivé počasie v Afganistane a Pakistane: Prudké dažde a zosuvy pôdy si vyžiadali 45 životov
Izrael schválil rozšírenie trestu smrti: Platiť môže aj pre Palestínčanov odsúdených za vraždy
Čaká nás cenový šok: Ceny ropy opäť vzrástli! Povstalci v Jemene chcú zablokovať ďalší dôležitý prieliv
Česko siaha na štátne rezervy: Vláda požičia 100 tisíc ton ropy a chystá zásahy do cien palív
Nový Terminátor? Z tučného dieťaťa je hora svalov i úspechov: Z utajeného syna Arnolda je megahviezda
Láska z minulosti stále horí? Nela verejným vyznaním dohnala Ďurovčíka k slzám: Si génius!
Dojatý Genzer v Let's Dance: Láskyplné vyznanie Drexler, padol aj prvý… ach, to bolo krásne
Cardi B ide bomby! Pôrod, rozchod a náročné turné: Provokatívny outfit a... obavy o jej zdravie!
Prestaňte sa v posteli trápiť: TENTO detail v pohybe je KĽÚČOM k ženskému vyvrcholeniu
Vysoký krvný tlak ráno: Prečo vzniká a čo môže hovoriť o zdraví srdca
NOČNÁ MORA každej modelky: Finalistke Miss v priamom prenose vypadla PROTÉZA! VIDEO Jej reakcia šokovala celý svet
Žltnú vám zuby? Skúsený zubár varuje pred JEDNOU chybou, ktorú robí pri čistení takmer každý!
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Problémy už pre pár stoviek eur: Pozor, štát vám môže siahnuť na účet, mzdu aj vodičák!
Prekvapivý návrh v parlamente: Seniori nad 90 rokov môžu dostať stovky eur navyše!
Konflikt eskaluje, trhy sú v panike a chystajú sa na najhoršie: Ropa letí nahor!
Koniec dotovania víriviek? Progresívci predstavili vlastný recept na drahé energie!

Bývalý tréner Slovana Bratislava má novú prácu: Zamieril na lavičku českého klubu
Majster je v semifinále! Košice zvrátili prekvapenie a otočili sériu s Banskou Bystricou
Plzeň ju už mala doslova na lopate: Sparta Praha dokonala senzačný obrat a postupuje
Slováci chcú potešiť divákov dobrým výkonom proti Rumunsku, hráči sa postavili za trénera Calzonu
NDS rozbehla súťaž na dva úseky R2 na juhu
TEST: Mini Cooper JCW Cabrio - lepší kabriolet neexistuje. Iba väčší
Práce na sprehľadnení križovatky pri Žiari nad Hronom sa rozbiehajú
FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
Pridali vám v práci ďalšiu agendu? Toto rozhodne nerobte, ak nechcete vyhorieť
Sebapoznanie cez koučing: Prečo je rozhovor s koučom investíciou do seba
Pracovný horoskop na apríl: Kto by mal zmeniť svoju prácu a kto sa dočká uznania?
Prečo by ste nemali chýbať na Kariéra EXPO v Žiline? Tento deň môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Pre istotu upečte na Veľkú noc dvojitú dávku. Vynikajúce jednohubky s medvedím cesnakom a syrom.
Veľkonočná maďarská tlačenka so zeleninou a vajíčkom
Hrnčekový veľkonočný baranček: Stačí hrnček a pár ingrediencií
Čo upiecť na Veľkú noc? Tieto dobroty u vás nesmú chýbať
Irán zasiahol americkú základňu a zničil E-3 Sentry. USA prišli o jedno z najdôležitejších „očí“ na oblohe
Teleskop Jamesa Webba vyriešil desaťročia starú záhadu Saturnu. Už vieme, prečo sa zdalo, že planéta mení svoju rotáciu
Tvoj telefón sa naučí nový trik. Samsung chystá funkciu, ktorá ti ušetrí peniaze pri nákupoch
Rusko dosiahlo míľnik s recyklovaným uránovo-plutóniovým palivom. Funguje aj v reaktoroch, aké máme na Slovensku
Trendy ani okázalosť nechcela, len nech je jednoduchý a hrejivý. Vo veľkomeste vzniklo bývanie, kde vládne pokoj
Vytvára nadčasovosť, navodzuje pokoj a hodí sa všade. Takto farbu roka Cloud Dancer využijete u seba doma
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte

Šikmé rezy a otočené dosky: Drevený domček na IBC nádrž využíva triky starých majstrov proti hnilobe
Prečo sú vaše reďkovky pálivé, drevnaté alebo popraskané? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Do Veľkej noci sa niektoré znamenia nečakane zamilujú: Príde to v momente, keď to najmenej čakajú
Čaká nás cenový šok: Ceny ropy opäť vzrástli! Povstalci v Jemene chcú zablokovať ďalší dôležitý prieliv
VOĽBY v Maďarsku môžu rozhodnúť o ďalších krokoch EÚ: Čo nastane po výhre Orbána? Brusel pripravil 5 scenárov vývoja
Hrozivé zistenia kontrolórov: Chaos v kategorizácii liekov nás stál stovky miliónov, v hre je aj konflikt záujmov!
Med, ktorý vlastne vôbec nie je med?! Českí potravinoví inšpektori bijú na poplach: Upozornenie pre zákazníkov

