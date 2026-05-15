Tajomstvo módnej ikony Eckhardt odhalené: S modelkami ju nespája len biznis... Och, to je krásne!

BRATISLAVA - Prehliadky Lýdie Eckhardt nie sú len o móde, ale najmä o ľuďoch, ktorí pri nej stoja celé roky. Medzi stálice jej móla patria aj Bibiana Bardy a Mara Lukama. A spája ich viac, než móda!
Pre obe modelky je spolupráca s Lýdiou Eckhardt srdcovou záležitosťou. Kým Bibiana sa na móle v jej modeloch objavuje už dvanásť rokov, Mara Lukama si presné číslo ani netrúfa odhadnúť. Ich vzťah s návrhárkou však dávno prekročil hranice biznisu. „Mám s Lydkou naozaj nadštandardný vzťah, ona je naozaj moja druhá mama. Bola aj na mojich pytačkách. Keď mám ťažké chvíle, viem, že jej môžem kedykoľvek zavolať,“ prekvapila Mara priznaním o hĺbke ich puta. Bibiana Bardy sa k nej pridáva: „Je to rovnako taká druhá mama a priateľka v jednom, ktorej sa môžem zdôveriť naozaj so všetkým.“
Kúsky z dielne slávnej návrhárky majú čestné miesto aj v ich súkromných šatníkoch, no nenosia ich len tak "na nákup". „Šetrím si to, pretože je to pre mňa na špeciálnu príležitosť... je to kúsok, ktorý mám rada a cítim sa v ňom výnimočná,“ vysvetlila Bibiana, pre ktorú sú kúsky legendárnej návrhárky v šatníku priam klenotom. Podobne to vníma aj Mara, ktorá pri každom pohľade do skrine bojuje s dilemou, či už nastal správny čas vytiahnuť vzácny model.
Mara Lukama však nemá blízky vzťah len s návrhárkou, ale aj s jednou z pravidelných účastníčiek prehliadok, hereckou legendou Emíliou Vášáryovou. Ich vzťah sa utužil počas jej štúdia na VŠMU, kde bola herečka jej profesorkou a pomohla jej počas náročného životného obdobia. „Moja sestra bola vtedy veľmi chorá a pani Vášáryová sa zachovala nie ako pedagóg, ale ako priateľ a mama. Dala mi rady, ktoré ma postavili na nohy. Spolu s jej nebohým manželom mi boli ochotní pomôcť inak, ako som očakávala, takže ja mám s pani Vašáryovou nadštandardný vzťah,“ vyznala sa Mara.
Svet šoubiznisu je však úzko prepojený aj so súkromím Bibiany, ktorá má doma úspešného herca a moderátora Adama Bardyho. Pôjde po stopách manžela a vrhne sa aj ona do hereckého sveta?