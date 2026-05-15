Piatok15. máj 2026, meniny má Žofia, Sofia, zajtra Svetozár

Tajomstvo módnej ikony Eckhardt odhalené: S modelkami ju nespája len biznis... Och, to je krásne!

Bibiana Bardy a Mara Lukama predvádzali na prehliadke Lýdie Eckhardt Zobraziť galériu (7)
Bibiana Bardy a Mara Lukama predvádzali na prehliadke Lýdie Eckhardt (Zdroj: Vlado Anjel)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Prehliadky Lýdie Eckhardt nie sú len o móde, ale najmä o ľuďoch, ktorí pri nej stoja celé roky. Medzi stálice jej móla patria aj Bibiana Bardy a Mara Lukama. A spája ich viac, než móda!

Pre obe modelky je spolupráca s Lýdiou Eckhardt srdcovou záležitosťou. Kým Bibiana sa na móle v jej modeloch objavuje už dvanásť rokov, Mara Lukama si presné číslo ani netrúfa odhadnúť. Ich vzťah s návrhárkou však dávno prekročil hranice biznisu. „Mám s Lydkou naozaj nadštandardný vzťah, ona je naozaj moja druhá mama. Bola aj na mojich pytačkách. Keď mám ťažké chvíle, viem, že jej môžem kedykoľvek zavolať,“ prekvapila Mara priznaním o hĺbke ich puta. Bibiana Bardy sa k nej pridáva: „Je to rovnako taká druhá mama a priateľka v jednom, ktorej sa môžem zdôveriť naozaj so všetkým.“

Kúsky z dielne slávnej návrhárky majú čestné miesto aj v ich súkromných šatníkoch, no nenosia ich len tak "na nákup". „Šetrím si to, pretože je to pre mňa na špeciálnu príležitosť... je to kúsok, ktorý mám rada a cítim sa v ňom výnimočná,“ vysvetlila Bibiana, pre ktorú sú kúsky legendárnej návrhárky v šatníku priam klenotom. Podobne to vníma aj Mara, ktorá pri každom pohľade do skrine bojuje s dilemou, či už nastal správny čas vytiahnuť vzácny model. 

Mara Lukama však nemá blízky vzťah len s návrhárkou, ale aj s jednou z pravidelných účastníčiek prehliadok, hereckou legendou Emíliou Vášáryovou. Ich vzťah sa utužil počas jej štúdia na VŠMU, kde bola herečka jej profesorkou a pomohla jej počas náročného životného obdobia. „Moja sestra bola vtedy veľmi chorá a pani Vášáryová sa zachovala nie ako pedagóg, ale ako priateľ a mama. Dala mi rady, ktoré ma postavili na nohy. Spolu s jej nebohým manželom mi boli ochotní pomôcť inak, ako som očakávala, takže ja mám s pani Vašáryovou nadštandardný vzťah,“ vyznala sa Mara.

Svet šoubiznisu je však úzko prepojený aj so súkromím Bibiany, ktorá má doma úspešného herca a moderátora Adama Bardyho. Pôjde po stopách manžela a vrhne sa aj ona do hereckého sveta? 

Tajomstvo módnej ikony Eckhardt odhalené: S modelkami ju nespája len biznis... Och, to je krásne! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: Lýdia EckhardtMódna prehliadkaMara LukamaBibiana Bárdy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Andy Kraus s manželkou
Andy Kraus na prehliadke chýbal, Janka našla spôsob, ako ho nahradiť: Vytiahla zo skrine... to nie!
Domáci prominenti
Módna prehliadka Lýdie Eckhardt
Po roku je to tu opäť! Záhradníkova peňaženka zaplače a... záhadné slová o ďaľšom dieťati?
Domáci prominenti
Módna prehliadka Lýdie Eckhardt
Emília Vášáryová: Tejto žene podala pomocnú ruku... mala z nej byť ministerka kultúry
Domáci prominenti
Módna prehliadka Lýdie Eckhardt
Najväčšie faux pas na prehliadke Lýdie Eckhardt: Najprv pád a potom... publikum tlieskalo ako o život
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tajomstvo módnej ikony Eckhardt odhalené: S modelkami ju nespája len biznis... Och, to je krásne!
Tajomstvo módnej ikony Eckhardt odhalené: S modelkami ju nespája len biznis... Och, to je krásne!
Prominenti
Výstavba novej nemocnice v Banskej Bystrici napreduje bez komplikácií, uviedol minister Šaško
Výstavba novej nemocnice v Banskej Bystrici napreduje bez komplikácií, uviedol minister Šaško
Správy
Premiér vyjadril veľké znepokojenie nad ruskými útokmi blízko hraníc
Premiér vyjadril veľké znepokojenie nad ruskými útokmi blízko hraníc
Správy

Domáce správy

FOTO Priekopníčka cievnej chirurgie Mária
Slovensko prišlo o LEGENDU cievnej chirurgie! Lekári hovoria o obrovskej strate, smútia za ňou aj pacienti
Domáce
FOTO V Jablonove nad Turňou
Zásah pokračuje aj dnes: V Jablonove nad Turňou vyťahujú havarovaný rušeň
Domáce
Ilustračné foto
Seniorka prišla o takmer 20-tisíc eur: Podvodník sa vydával za synovca
Domáce
ŤAŽKÁ NEHODA na hlavnom ťahu: Vyslali všetky záchranné zložky, hlásia zranenia! FOTO zo záchrannej akcie
ŤAŽKÁ NEHODA na hlavnom ťahu: Vyslali všetky záchranné zložky, hlásia zranenia! FOTO zo záchrannej akcie
Trenčín

Zahraničné

Ilustračné foto
Šéfa belehradskej polície zadržali: Je podozrivý zo spáchania trestných činov
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump.
Trump o megadohode: Čína môže od Boeingu kúpiť až 750 lietadiel
Zahraničné
Si Ťin-pching si podáva
TRAPAS počas návštevy v Číne: VIDEO Trump nevládal ísť po schodoch! Zasiahol čínsky prezident
Zahraničné
Účastníci počas otvorenia 135.
Výbor ministrov Rady Európy prijal nový výklad dohovoru o ľudských právach
Zahraničné

Prominenti

Bibiana Bardy a Mara
Tajomstvo módnej ikony Eckhardt odhalené: S modelkami ju nespája len biznis... Och, to je krásne!
Domáci prominenti
Jennifer Lopez
Jennifer sa predvádza pred mladším mužom: Elegantný kostým? Veď prsia jej utekajú z výstrihu!
Zahraniční prominenti
Módna šou Fera Mikloška.
Hrozná skúsenosť slovenských speváčok na Eurovízii: Po 15 rokoch odhalili pravdu!
Domáci prominenti
Dylan Sprouse a Barbara
Krásna správa zo šoubiznisu: Čakajú prvé dieťa!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Do práce s domácim
Do práce s domácim miláčikom? V TEJTO krajine je to nový firemný štandard
Zaujímavosti
FOTO Polystyrén už nebude problém,
Polystyrén už nebude problém, ale surovina: Českí vedci prekvapili svet, nový materiál všetko mení
Zaujímavosti
Hrad Hochosterwitz - rakúska
Hrad Hochosterwitz - rakúska pevnosť, ktorú preslávilo 14 brán aj výhľad ako z rozprávky
dromedar.sk
Prečo si ráno nepamätáme
Prečo si ráno nepamätáme sny? Vedci konečne vysvetlili záhadu, ktorá mätie ľudí celé roky
Zaujímavosti

Dobré správy

Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce
MS v hokeji 2026
Špeciál pred MS v hokeji 2026: V tíme Slovenska sú aj dve nové a veľmi známe priezviská
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Už žiadne červené spálenie: Slovenky prechádzajú na nový spôsob opaľovania
hashtag.sk

Ekonomika

Okamžité platby nebudú fungovať: Až tri banky upozorňujú na výpadok služieb!
Okamžité platby nebudú fungovať: Až tri banky upozorňujú na výpadok služieb!
Budú sa invalidné dôchodky krátiť? Niektorí poberatelia dostávajú viac, ako keď pracovali!
Budú sa invalidné dôchodky krátiť? Niektorí poberatelia dostávajú viac, ako keď pracovali!
Stopka pre
Stopka pre "kráľovské" platy v NBS? Kažimír zarába cez 20-tisíc mesačne, poslanci chcú radikálny rez!
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke

Šport

Kanada – Švédsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Kanada – Švédsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
Fínsko – Nemecko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Fínsko – Nemecko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
V Slovane končí aj Róbert Mak: Kmotrík ml. mu venoval silný odkaz, priznal pretlak hráčov
V Slovane končí aj Róbert Mak: Kmotrík ml. mu venoval silný odkaz, priznal pretlak hráčov
Niké liga
Slafkovský žartoval na adresu spoluhráča Demidova: Nemohol som sa naňho pozerať!
Slafkovský žartoval na adresu spoluhráča Demidova: Nemohol som sa naňho pozerať!
Juraj Slafkovský

Auto-moto

Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Predstavujeme
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
Klasické testy
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Ekonomika
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Novinky

Kariéra a motivácia

Nuda v kancelárii zabíja motiváciu: Ste obeťou bore-outu aj vy?
Nuda v kancelárii zabíja motiváciu: Ste obeťou bore-outu aj vy?
Motivácia a produktivita
Logistika počas letných prázdnin: Tipy, ktoré vám zachránia leto
Logistika počas letných prázdnin: Tipy, ktoré vám zachránia leto
Práca a voľný čas
Slovenskí rodičia sporia deťom viac ako českí: Slovenky vedú aj pri nižších platoch
Slovenskí rodičia sporia deťom viac ako českí: Slovenky vedú aj pri nižších platoch
Domáce
Myslíte si, že máte ťažkú prácu? Týchto 5 povolaní vám zmení perspektívu
Myslíte si, že máte ťažkú prácu? Týchto 5 povolaní vám zmení perspektívu
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Rady a tipy
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Nealkoholické koktejly

Technológie

Bude z hantavírusu nová pandémia ako COVID-19? Šéf WHO prehovoril k obyvateľom Tenerife
Bude z hantavírusu nová pandémia ako COVID-19? Šéf WHO prehovoril k obyvateľom Tenerife
Správy
Prečo Japonci žijú tak dlho? Odpoveď nemusí byť v jednom jedle, ale v celom tradičnom japonskom jedálničku
Prečo Japonci žijú tak dlho? Odpoveď nemusí byť v jednom jedle, ale v celom tradičnom japonskom jedálničku
Sponzorovaný obsah
Claude sa v experimente správal ako filmový robotický zloduch. Anthropic tvrdí, že AI sa to naučila z internetu
Claude sa v experimente správal ako filmový robotický zloduch. Anthropic tvrdí, že AI sa to naučila z internetu
Technológie
Nový Gmail účet už nemusí dostať 15 GB zadarmo. Google testuje podmienku, ktorá sa týka tvojho telefónneho čísla
Nový Gmail účet už nemusí dostať 15 GB zadarmo. Google testuje podmienku, ktorá sa týka tvojho telefónneho čísla
Správy

Bývanie

Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú

Pre kutilov

Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Recepty
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Vykurovanie
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Zelenina a ovocie
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nový typ mužov: Čo ženy dnes skutočne priťahuje? Otvorene prezradili
Partnerské vzťahy
Nový typ mužov: Čo ženy dnes skutočne priťahuje? Otvorene prezradili
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Si Ťin-pching si podáva
Zahraničné
TRAPAS počas návštevy v Číne: VIDEO Trump nevládal ísť po schodoch! Zasiahol čínsky prezident
Priekopníčka cievnej chirurgie Mária
Domáce
Slovensko prišlo o LEGENDU cievnej chirurgie! Lekári hovoria o obrovskej strate, smútia za ňou aj pacienti
Premiér Fico prehovoril o
Domáce
Premiér Fico prehovoril o KAUZE langoše: Zastal sa malých podnikateľov! Nezmyselná šikana, daniari by sa mali ospravedlniť
Nórska tragédia otriasla celým
Domáce
Nórska tragédia otriasla celým Slovenskom: Spevák známej country formácie Igor (†60) umieral v ľadovej vode hodiny!

Ďalšie zo Zoznamu