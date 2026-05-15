Hantavírus sa šíri aj v TEJTO časti sveta! Priniesla ho tam turistka z lode smrti, umiestnili ju do karantény

PITCAIRNOVE OSTROVY – Prepuknutie hantavírusu spôsobilo chaos po celom svete. Výletná loď, ktorá plávala po Atlantiku, mala totiž niekoľko zastávok. Cestujúci sa postupne vyloďovali a naloďovali, pričom o smrteľnom víruse, ktorý sa šíri z človeka na človeka informovali už neskoro. Vírus sa medzitým na palube lietadla dostal aj do Európy. Teraz straší v inej časti sveta.
Britské médiá informovali, že na Pitcainerových ostrovoch (zámorské územie Spojeného kráľovstva) sa môže šíriť smrtiaci hantavírus. Údajne ho tam mala preniesť nemenovaná Američanka, ktorá cestovala výletnou loďou MV Hondius, kde samotný vírus prepukol. "Bola v kontakte s osobou nakazenou hantavírusom. V doterajšom priebehu sa u nej neprejavili žiadne príznaky ochorenia," informuje pre BBC miestna britská správa.
Zo San Francisca na Tahiti
I keď je riziko nakazenia pre miestnych veľmi nízke, nemenovaná žena musí zostať v izolácií. Do Pacifiku priletela zo San Francisca dňa 7. mája. Najprv pristála na Tahiti a odtiaľ sa presunula na ostrov Mangarevu vo Francúzskej Polynézii. Nikomu spočiatku nedala vedieť, že bola v kontakte s nakazeným.
V doterajšom priebehu neboli zverejnené žiadne údaje, kedy a kde opustila loď MV Hondius a v ktorý deň odletela do USA. V súčasnej dobe sa nachádza v karanténe na ostrove Pitcairn, jedinom obývanom zo štyroch Pitcairnových ostrovov.
Britské ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že je v kontakte s miestnymi úradmi aj britským národným úradom zdravotníctva. To oznámilo, že dĺžka izolácie pre osoby, ktoré boli v priamom kontakte s nakazenými na lodi, je najmenej 45 dní. Pitcainerove ostrovy majú dokopy niečo cez 50 obyvateľov, ktorí navyše žijú v kmeňoch (skupinách). Pokiaľ sa tam vírus rozšíri, nákaza je takmer istá.
Úrady na Francúzskej Polynézii uviedli, že cestujúci letu zo San Francisca na Tahiti, ktorým letela aj nemenovaná žena, "neboli považovaní za blízke kontakty" vírusu, preto je "riziko infekcie veľmi nízke".
Prenos z lode smrti
Prvou obeťou hantavírusu bol 70-ročný Holanďan, ktorý podľahol dňa 11. apríla. Jeho manželka (69) opustila loď 24. apríla na ostrove sv. Helena a odletela do Juhoafrickej republiky. O dva dni neskôr zomrela na pohotovosti v Johannesburgu.
Ďalšou obeťou na lodi bola dňa 2. mája nemecká turistka. U oboch spomínaných žien bol potvrdený hantavírus. Úplná karanténa na lodi bola vyhlásená až začiatkom mája, po úmrtí druhej osoby na palube.