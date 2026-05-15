Maroš Kramár prehovoril o PIATOM dieťati: V jeho veku...? On je nezmar!

BRATISLAVA - Herec Maroš Kramár otvorene prehovoril o ďalšom potomkovi! Hoci sa pred dvoma rokmi stal štvornásobným otcom, priznal, že doma téma ďalšieho bábätka stále rezonuje.
Obľúbený herec Maroš Kramár sa pred dvoma rokmi stal po štvrtýkrát otcom. K deťom Tamare, Timurovi a Markovi, ktoré má s bývalou manželkou Natašou, pribudla malá dcérka Rija. Tú mu porodila partnerka Ina Oravcová. Z maličkej dcérky má Kramár obrovskú radosť. Najnovšie však prekvapil vyjadrením, ktoré rozosmialo aj šokovalo zároveň.
V relácii Záhady tela sa moderátor Marián Miezga Kramára priamo opýtal: „Maroš, ty si teda ešte neskončil?“ Herec neváhal ani sekundu a s úsmevom odpovedal: „U nás táto debata prebieha.“ Narážal pritom na možnosť piateho dieťaťa, čím okamžite pobavil celé štúdio. Tým sa však jeho úprimné priznania neskončili. „Nádej umiera s nami. Sme v Záhadách tela a tu v Záhadách tela sú to záhady v mojom veku, ale nikdy nevieš, čo sa môže stať zajtra,“ dodal Kramár so svojím typickým humorom.
Okrem témy rodiny otvoril aj nepríjemnú skúsenosť so sociálnymi sieťami. Herec priznal, že sa stal obeťou falošných reklám, ktoré zneužívajú jeho podobizeň. V podvodných inzerátoch má ľuďom odporúčať rôzne prípravky na to, aby ešte „robil deti“. „Tých reklám stále pribúda,“ naznačil Kramár, ktorý sa rozhodol uviesť veci na pravú mieru.
V premiérovej epizóde relácie Záhady tela si svoje znalosti o ľudskom tele preveria aj Vladimír Kobielsky, Katarína Krajčovičová a Viktória Harkabus Jurištová. Diváci sa môžu tešiť na množstvo zábavných momentov už v sobotu o 20.30 na Jednotke.
