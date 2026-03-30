Tarabovej zonácii chytila stranu legenda z Tatier: Nový systém prináša pravidlá a odstraňuje výnimky

BRATISLAVA/VYSOKÉ TATRY - Vysoké Tatry sa opäť stali dejiskom ostrého sporu medzi ochranármi, štátom a ľuďmi, ktorí v horách reálne žijú a pracujú. Na názorové nezhody naráža aj vláda a opozícia. Najnovšie sa na stranu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu postavil aj známy chatár a legenda Tatier Peter Petras, ktorý otvorene prehovoril o absurdnej byrokracii.
Petras, ktorý patrí medzi ikonické postavy vysokohorského prostredia, opísal konkrétnu skúsenosť, ktorá podľa neho jasne ukazuje, ako systém nefunguje: „Poviem len jeden príklad. Na výjazd zo Smokovca na Hrebienok so zásobami pre chatu, autom, sme potrebovali povolenie. Tak sme boli na mestskému rade, tam sme dali žiadosť.“
Ako však dodal, tým sa kolotoč len začal. Úradníci ho poslali ďalej: „Na mestskom úrade nám povedali, že ešte na krajský úrad máme dať žiadosť. No krajský úrad povedal áno, zaplaťte správny poplatok a budeme konať.“
Ani zaplatenie poplatku však nič neurýchlilo. Naopak: „Už toto, ten správny poplatok trvalo asi dva alebo tri mesiace. Potom bolo samotné konanie.“
Do procesu sa navyše zapájajú aj subjekty, ktoré podľa Petrasa s Tatrami nemajú nič spoločné. „A teraz do toho správneho konania môžu vstupovať aj tie združenia občianske. A proti vjazdu nášho auta, ale aj ďalších aut na Hrebienok, bolo občianske združenie vlastníkov bytov Petržalka. Tak si viete predstaviť, že kto všetko rozpráva do tých vecí, ktoré sa týkajú Vysokých Tatier," zamyslel sa Petras.
Výnimky ako zdroj korupcie?
Práve tento typ situácií kritizuje aj minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý dlhodobo poukazuje na systém výnimiek ako na problémové miesto. „Tieto výnimky sú len zdrojom korupcie,“ vyhlásil Taraba.
Podľa neho je absurdné, aby existujúce zariadenia museli každý rok žiadať o nové povolenia: „Ak niekde je hotel, ak niekde je parkovisko, ak niekde je lyžiarsky svah, vlek, ak niekde je chata a vy poviete, že tam tá chata, ten vlek, to parkovisko a tie hotely nie sú, ale musíte každý rok si získať výnimku, aby bolo potvrdené, že tento rok to môžete používať...“
Minister zároveň naznačil, že celý proces môže byť zneužívaný. „Tak presne tieto pečiatky rôznych aktivistov napojených na opozíciu si viete predstaviť, ako sú drahé. Alebo môžu byť drahé," vyjadril sa Taraba.