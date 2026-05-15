F-16, Black Hawk aj špičkové robotické technológie: Pozrite sa, čo priniesol rekordný bezpečnostný veľtrh v Bratislave

BRATISLAVA - Bratislava počas uplynulých dní zažila najväčšiu prehliadku modernej obrannej a bezpečnostnej techniky vo svojej histórii. V poradí 12. ročník veľtrhu IDEB Defence & Security symbolicky otvorený 12. mája sa stal najväčším a najambicióznejším ročníkom vo svojej histórii a zároveň potvrdil rastúce postavenie Slovenska na mape európskeho obranného a bezpečnostného priemyslu.
V bratislavskej Inchebe sa počas uplynulého ročníka veľtrhu predstavili vystavovatelia zo Slovenska, Bulharska, Česka, Fínska, Grécka, Chorvátska, Izraela, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Spojených štátov amerických, Španielska, Švédska, Talianska, Ukrajiny a Veľkej Británie.
Aj vďaka partnerom, ktorými boli Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo vnútra SR, sa podujatie sa zaradilo medzi najúspešnejšie ročníky od svojho vzniku — nielen rekordnou návštevnosťou (33 248), ale aj rozsahom výstavnej plochy (17 626 m²), počtom vystavovateľov (150), zastúpených krajín (17) a mimoriadne pozitívnymi ohlasmi vystavovateľov, návštevníkov aj médií.
Otvárací ceremoniál v utorok 12. mája o 10:00 odštartovali úplné vojenské pocty príslušníkov Ozbrojených síl SR za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica, podpredsedu vlády a ministra obrany SR Roberta Kaliňáka, ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka, zástupcov zahraničných delegácií a ďalších významných hostí. Súčasťou ceremoniálu bol aj prelet formácie lietadiel Ozbrojených síl SR nad výstavno-kongresovým centrom Incheba Expo Bratislava. Návštevníci mohli vidieť dva viacúčelové vrtuľníky UH-60M Black Hawk sprevádzané taktickým transportným lietadlom C-27J Spartan a dvomi najmodernejším stíhačkami F-16 Block 70.
Veľtrh následne prestrihnutím trikolóry slávnostne otvorili predseda vlády SR Robert Fico, podpredseda NR SR Andrej Danko, podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák, minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok, minister obrany Azerbajdžanu generálplukovník Zakir Hasanov spolu s ministrom obranného priemyslu Azerbajdžanu Vugarom Mustafayevom, podpredseda vlády a minister obrany Českej republiky Jaromír Zůna, minister obrany Severného Macedónska Vlado Misajlovský, štátny tajomník Ministerstva národnej obrany Vietnamu generálporučík Phạm Hoài Nam, náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Miroslav Lorinc, zástupca náčelníka Generálneho štábu národnej armády Moldavska brigádny generál Sergiu Voina a výkonný riaditeľ spoločnosti Incheba Alexander Rozin ml.
Význam veľtrhu potvrdila aj mimoriadne silná účasť zahraničných delegácií z Albánska, Čiernej Hory, Chorvátska, Francúzska, Izraela, Južnej Kórey, Maďarska, Moldavska, Poľska, Švédska a Talianska. Pravidelným účastníkom veľtrhu je Ministerstvo obrany Českej republiky, ktorého expozícia dlhodobo patrí medzi významné zahraničné prezentácie podujatia.
Jedným z najsilnejších momentov a najväčších zážitkov veľtrhu bola vďaka Ministerstvu obrany SR prezentácia najmodernejšej stíhačky F-16 Block 70, izraelského systému protivzdušnej obrany BARAK MX a ikonického vrtuľníka UH-60M (Black Hawk). Expozícia Ministerstva obrany SR zároveň predstavila činnosť Ozbrojených síl SR a ďalších zložiek rezortu na úrovni európskej špičky.
Súčasťou veľtrhu bol aj doteraz najkomplexnejší odborný program — medzinárodné Artillery Symposium, konferencie, networking zástupcov NATO, priemyslu a akademickej sféry, ako aj prezentácia inovácií a startupov. Významnou témou bola aj európska iniciatíva SAFE, predstavená na Slovensku vôbec po prvýkrát.
Návštevníci si mohli pozrieť viac ako 250 kusov techniky a technológií — od ťažkej vojenskej techniky cez drony, komunikačné a anténne systémy, mobilné veže riadenia, výstroj a výzbroj až po moderné bezpečnostné a bezpilotné riešenia.
Počas slávnostnej recepcie boli tradične udelené ceny za najlepšie exponáty veľtrhu:
Cena GRAND PRIX IDEB 2026
- EVPÚ, a. s., Nová Dubnica — diaľkovo ovládaná veža TURRA 30 V10
Cena PRIX IDEB 2026
- CSM Industries s.r.o., Tisovec — exponát UDS4 VTV 4x4
- MSM LAND SYSTEMS, s.r.o. — exponát CFL-120 KARPAT (120 mm Medium Tank)
- ŠESTAN-BUSCH d.o.o PRELOG, Croatia — antibalistické prilby ŠESTAN-BUSCH
Veľtrh sa konal pod odbornou garanciou Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR a Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR.
