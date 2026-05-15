Zlacnenie potravín? Zabudnite! Expert varuje: Táto kríza len tak neskončí

LONDÝN - Mnohí dúfajú, že ceny potravín konečne klesnú. Podľa odborníkov je však realita oveľa tvrdšia. Náklady na život zostávajú vysoké a úľava je v nedohľadne.
Ceny potravín, energií či bývania trápia domácnosti už niekoľko rokov. A hoci sa objavujú náznaky spomaľovania inflácie, odborníci varujú: skutočný pokles cien je zatiaľ skôr želaním než realitou.
Podľa experta z odvetvia je nepravdepodobné, že by ceny potravín v najbližšom období výraznejšie klesli. Naopak, domácnosti by sa mali pripraviť na to, že vysoké výdavky zostanú súčasťou každodenného života ešte dlhší čas, píše Mirror.
Takzvaná kríza životných nákladov pritom nie je len britským problémom. Ide o globálny fenomén, pri ktorom ceny základných potrieb rastú rýchlejšie než príjmy. Výsledkom je pokles životnej úrovne a tlak na rodinné rozpočty.
Hoci inflácia v niektorých obdobiach spomaľuje, ceny sa nevracajú späť na pôvodnú úroveň. To znamená, že aj keď tempo zdražovania klesne, samotné náklady na život zostávajú vysoké. Odborníci upozorňujú, že práve tento faktor ľudí často mätie.
Situáciu zhoršujú viaceré faktory – od dôsledkov pandémie cez geopolitické napätie až po rast cien energií. Všetky tieto vplyvy sa premietajú do cien potravín a služieb, ktoré domácnosti pociťujú každý deň.
Zasiahnuté sú najmä nízkopríjmové skupiny, no rastúce náklady čoraz viac pociťuje aj stredná trieda. Mnohí ľudia preto obmedzujú výdavky, šetria na voľnočasových aktivitách či dokonca menia svoje nákupné návyky.
Odborníci zároveň upozorňujú, že návrat k „lacnejším časom“ nemusí prísť tak skoro. Aj keď sa ekonomika postupne stabilizuje, ceny sa zvyčajne nevracajú späť, ale skôr stagnujú na vyššej úrovni.
Pre domácnosti to znamená jediné, prispôsobiť sa. Dôraz na plánovanie výdavkov, porovnávanie cien či obmedzenie zbytočných nákupov sa stáva novou realitou.
Kríza životných nákladov tak pokračuje ďalej. A ako sa zdá, lacnejšie nákupy zatiaľ zostávajú len vzdialenou predstavou.