Dráma v oblakoch nad Bratislavou: Lietadlo do Košíc zasiahol blesk, muselo sa núdzovo vrátiť

BRATISLAVA - Piatkový let z hlavného mesta na východ republiky sa pre cestujúcich nečakane skomplikoval. Pravidelná linka spoločnosti Wizz Air z Bratislavy do Košíc sa musela krátko po štarte vrátiť späť na bratislavské letisko M. R. Štefánika. Dôvodom bol zásah lietadla bleskom.
Pravidelný let mal z Bratislavy odletieť podľa plánu o 15:50 hod. Po vzlete však do stroja udrel blesk a posádka sa z bezpečnostných dôvodov rozhodla pre okamžitý návrat na základňu. Informuje o tom televízia JOJ. Lietadlo potrebovalo prejsť nevyhnutnou technickou kontrolou, aby sa vylúčilo akékoľvek poškodenie systémov.
K incidentu podľa letových údajov došlo pravdepodobne v prvej fáze letu. Stroj vystúpal do výšky približne 19 000 stôp nad oblasťou Novej Bane, pričom v tejto hladine pokračoval až k Muránskej planine.
Posádka sa následne snažila situáciu vyhodnotiť. Po postupnom klesaní lietadlo obletelo Poprad a ponad Spišské vrchy zamierilo ku Košiciam. Hoci sa stroj nachádzal v blízkosti cieľového letiska, nad obcou Čaňa opäť začal naberať výšku až do hladiny 28 000 stôp. Krátko nato preletel nad územie Maďarska, kde začal opäť klesať a nabral definitívny smer späť na základňu v hlavnom meste.
Pristátie bez komplikácií
Podľa hovorkyne letiska Veroniky Demovičovej lietadlo bezpečne pristálo v Bratislave o 17:19 hod. „Let sa pre zásah bleskom vrátil na svoju základňu na technickú kontrolu. Letecká spoločnosť bude cestujúcich informovať o ďalšom postupe,“ uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
Hoci incident vyvolal medzi cestujúcimi pochopiteľné obavy, podľa dostupných informácií nedošlo k žiadnym zraneniam. Pre pasažierov smerujúcich do Košíc bol naplánovaný náhradný odlet vo večerných hodinách, konkrétne o 19:45 hod.
Zásahy bleskom nie sú v letectve ojedinelé a lietadlá sú na tieto situácie konštruované, no prísne bezpečnostné predpisy vyžadujú po každom takomto incidente dôkladnú revíziu stroja na zemi.