Jennifer sa predvádza pred mladším mužom: Elegantný kostým? Veď prsia jej utekajú z výstrihu!

NEW YORK - Jennifer Lopez opäť dokázala, prečo je kráľovnou červeného koberca. Na newyorskej premiére svojho nového filmu Office Romance prišla v odvážnom korzetovom outfite bez podprsenky, predvádzala dokonalé krivky a po boku charizmatického kolegu Bretta Goldsteina doslova žiarila. Fanúšikovia okamžite začali riešiť jediné. Je medzi nimi viac než len filmová chémia?
Jennifer Lopez sa v New Yorku postarala o jeden z najhorúcejších celebrity momentov posledných dní. Na podujatí Netflix Upfront 2026, kde predstavovala svoju novú romantickú komédiu Office Romance, sa objavila v outfite, ktorý okamžite prevalcoval sociálne siete. 56-ročná superstar stavila na extravagantný korzetový model od Jeana Paula Gaultiera v jemnej ružovej farbe.
Sako s hlbokým výstrihom mala oblečené úplne bez podprsenky, čím ešte viac zvýraznila svoj dekolt a ikonické krivky. Celý look doplnila saténovou sukňou s čipkou, bronzovými lodičkami a masívnymi diamantmi. Vlasy mala rozpustené do jemných hollywoodskych vĺn a makeup zvolila v bronzových tónoch, ktoré jej dodali typický „J.Lo glow“. Na internete sa okamžite objavili komentáre, že Lopez vyzerá „lepšie než polovica dvadsiatničiek v Hollywoode“.
Ľudia riešili nielen jej postavu, ale aj energiu, s akou pózovala po boku svojho filmového partnera Bretta Goldsteina, známeho zo seriálu Ted Lasso. A práve medzi nimi vraj preskakovali iskry. Na červenom koberci sa neustále usmievali, dotýkali a pôsobili mimoriadne uvoľnene. Lopez navyše sama priznala, že medzi nimi fungovala „skvelá chémia“ už od prvého stretnutia. „Bolo to prirodzené. Každý deň to bolo lepšie a lepšie,“ povedala herečka v rozhovore pre People.
Goldstein pritom netajil, že Jennifer Lopez bola pre tvorcov vysnívanou hviezdou filmu. Spolu s Joeom Kellym totiž scenár písal priamo s predstavou, že hlavnú úlohu stvárni práve ona. A o čom vlastne Office Romance je? Ide o príbeh úspešnej a prísnej šéfky aerolínií Jackie Cruz, ktorú hrá Lopez. Jej život sa začne komplikovať po tom, čo sa zamiluje do nového firemného právnika Daniela Blanchflowera, ktorého stvárňuje Brett Goldstein. Film sľubuje mix flirtu, pracovných konfliktov, tajného romániku a klasického hollywoodskeho napätia medzi dvoma úplne odlišnými osobnosťami.
Fanúšikovia si všimli ešte jednu vec. Jennifer pôsobila po turbulentnom období okolo rozvodu s Benom Affleckom mimoriadne sebavedomo a spokojne. A internet už špekuluje, či za tým nemôže byť práve jej nový herecký kolega. Zatiaľ síce nejde o nič viac než o dohady, no ich spoločné fotografie z premiéry hovoria samy za seba.
