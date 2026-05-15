Škandál v detských jasliach: Dievčatko bolo na mol opité! Stále sa potkýnalo a padalo

PARÍŽ - Vo francúzskom mestečku Plailly vypukol škandál, ktorý šokoval rodičov aj miestne úrady. Len 21-mesačné dievčatko skončilo v nemocnici s vysokou hladinou alkoholu v krvi po tom, čo sa počas pobytu v jasliach opakovane potkýnalo a padalo. Prípad okamžite vyvolal vyšetrovanie a zariadenie úrady zatvorili.
Incident sa odohral 17. marca v tzv. mikrojasliach patriacich spoločnosti People & Baby. Personál kontaktoval rodičov po tom, ako si všimli, že dieťa má problémy s chôdzou a neustále stráca rovnováhu.
Dievčatko následne previezli do nemocnice v meste Gonesse, kde lekári podľa francúzskeho denníka Le Figaro zistili výrazné množstvo alkoholu v krvi.
Prokurátor Loïc Abrial oznámil začatie vyšetrovania voči neznámemu páchateľovi. Úrady zatiaľ nevylúčili žiadnu verziu udalostí a pokračujú v zisťovaní, ako sa alkohol mohol dostať k malému dieťaťu.
Jasle úrady zatvorili
Mikrojasle, ktoré môžu naraz prijať maximálne dvanásť detí, úrady preventívne uzavreli už 20. marca. Prevádzka zostáva zatvorená až do ukončenia vyšetrovania a vydania nového povolenia na otvorenie.
Spoločnosť People & Baby v stanovisku tvrdí, že ide o ojedinelý incident, ktorý sa netýka žiadneho ďalšieho dieťaťa. Firma zároveň zdôraznila, že rýchly lekársky zásah pomohol stabilizovať zdravotný stav dievčatka.
Starší prípad znovu otvoril otázky o bezpečnosti
Prípad opäť rozprúdil diskusiu o bezpečnosti súkromných zariadení starajúcich sa o malé deti. Kritici upozorňujú najmä na tlak na zisky a šetrenie nákladov, ktoré podľa nich môžu ísť na úkor kvality starostlivosti.
Napätie ešte zvýšila pripomienka tragédie z roku 2022, keď v inom zariadení tej istej siete zomrelo 11-mesačné dieťa. Aj vtedy incident vyvolal vo Francúzsku rozsiahlu debatu o kontrole jaslí a podmienkach, v akých fungujú.