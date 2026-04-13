Škandál na obľúbenej pláži: VIDEO Párik si užíval hlučný sex! Ľuďom na očiach

BANGKHOK - Francúzsky pár si na thajskej pláži užíval sex až príliš bez zábran. Jeho správanie vyvolalo pohoršenie a rýchlo pritiahlo pozornosť polície.
Na exotickej dovolenke si chceli užiť chvíľu pre seba, no skončilo sa to zásahom polície. Na ostrove Phuket vyvolal rozruch mladý pár z Francúzska, ktorý si zrejme neuvedomil, kde sa nachádza – a čo všetko si môže dovoliť.
Pláž ako zlá voľba
Dvojicu si všimli na známej pláži Rayee Beach, kde sa podľa svedkov správala nevhodne priamo pred ostatnými ľuďmi. Turisti aj miestni zostali zaskočení a viacerí tvrdili, že ich bolo počuť naprieč celou plážou.
Situáciu ešte viac rozprúdilo video, ktoré sa začalo šíriť medzi ľuďmi a dostalo sa až k polícii.
Miestni si servítku pred ústa nedávali
Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Obyvatelia ostrova otvorene kritizovali správanie turistov a niektorí si rypli aj do úradov.
„Je to hanba. Vyzerá to, akoby tu neplatili žiadne pravidlá,“ zaznelo od jedného z miestnych. Iní upozorňovali, že podobné excesy sa na turistických miestach objavujú čoraz častejšie.
Polícia ich našla v hoteli
Po tom, čo sa prípad rozšíril, policajti začali konať. Pár sa im podarilo vypátrať v hoteli v oblasti Kathu.
Na policajnej stanici sa snažili skrývať tváre, no napokon priznali, že sú to oni, kto bol zachytený na videu.
Pokuta a možno aj ďalšie problémy
Za nevhodné správanie na verejnosti dostali obaja pokutu 5 000 bahtov, čo je približne 130 eur.
Policajti im vysvetlili, že ich konanie je v rozpore so zákonom. Turisti sa bránili tým, že si to neuvedomili a nechali sa uniesť dovolenkovou atmosférou.
Prípad však nekončí len pokutou – informácie dostali aj imigračné úrady, ktoré môžu ešte rozhodovať o ich ďalšom pobyte v krajine.
Pravidlá sú jasné, realita iná
Thajské zákony podobné správanie jasne zakazujú a stanovujú pokuty až do výšky 5 000 bahtov. Napriek tomu sa podobné prípady objavujú opakovane.
Pre miestnych je to čoraz väčší problém – najmä v oblastiach, kde sa stretáva masový turizmus s odlišnými kultúrnymi normami.