NOČNÁ MORA každej modelky: Finalistke Miss v priamom prenose vypadla PROTÉZA! VIDEO Jej reakcia šokovala celý svet

BANGKOK - Súťaže krásy sú zvyčajne o dokonalosti, no tentoraz zaujal moment, ktorý bol úplne neplánovaný. Jedna zo súťažiacich si získala pozornosť nielen trapasom, ale najmä svojou reakciou.
Svet krásy je často vnímaný ako dokonalá bublina bez jedinej chybičky. Na súťaži Miss Grand Thailand 2026 sa však odohral moment, ktorý túto predstavu v zlomku sekundy rozbil, upozornil portál ShowBuzz. Pôvabná Kamolwan Chanago stála pred tisíckami divákov a práve vrcholila svoj prejav, keď sa stalo niečo, čo je nočnou morou každej modelky, v priamom prenose jej vypadla zubná protéza.
Mnohé dievčatá by sa v tej chvíli zrútili a z pódia utiekli v slzách. Kamolwan však predviedla lekciu sebaistoty. Na sekundu sa otočila, situáciu vyriešila s ľadovým pokojom a bez jediného zakopnutia v reči pokračovala ďalej. Jej následná chôdza po móle bola ešte sebavedomejšia než predtým. Internet ju okamžite vyhlásil za kráľovnú profesionality a video sa stalo virálnym hitom. Ukázala totiž niečo vzácnejšie než dokonalý úsmev – skutočný charakter, ktorý nezlomí ani nečakaný trapas.