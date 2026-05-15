Somálska vláda vyhlásila prechodné obdobie: Podľa opozície hrozí konflikt

MOGADIŠO - Somálska vláda v piatok vyhlásila prechodné obdobie po tom, ako sa funkčné obdobie prezidenta Hasana Šajcha Muhamúda skončilo bez dohody s opozíciou o usporiadaní demokratických volieb. Informuje o tom agentúra AFP.
Somálsky parlament v marci tohto roka schválil novú ústavu, ktorou predĺžil svoje aj prezidentovo funkčné obdobie zo štyroch na päť rokov a nové voľby odložil na rok 2027. Zákonodarcovia by tiež na základe zmien mali byť po prvý raz v dejinách tejto africkej krajiny priamo volení občanmi. Doteraz boli totiž vyberaní nepriamo prostredníctvom systému založeného na klanovej hierarchii, v rámci ktorého staršinovia nominovali delegátov a tí volili zástupcov do parlamentu.
Voľby odložené, opozícia nesúhlasí
Obe strany viedli v posledných dňoch rokovania o nových voľbách a pokračovali v nich aj v piatok, avšak ani s podporou od zahraničných diplomatov na čele s delegáciami z Británie a Spojených štátov nedokázali nájsť kompromis. Opozícia hlasovanie o ústave bojkotovala a prijaté zmeny odmieta.
„Krajina vstúpila do prechodného obdobia smerujúceho k inkluzívnemu demokratickému systému založenému na princípe všeobecného volebného práva,“ uviedla vo vyhlásení vláda. Podľa nej niektorí predstavitelia opozície počas rokovaní prezentovali postoje, ktoré odporujú základnému právu občanov voliť a kandidovať vo voľbách.
Hrozba paralelnej vlády opozície
Opozičné strany už skôr naznačili, že sa môžu pokúsiť zorganizovať svoj vlastný „paralelný politický postup“ a vymenovať nových poslancov, aby tak vytvorili tlak na prezidenta. Zároveň varovali, že napätá situácia by mohla vyústiť až do ozbrojeného konfliktu.
Slabý pokrok vo voľbách
Muhamúd sa podľa AFP snaží o demokratizáciu Somálska a prechod od systému založeného na klanovej hierarchii. Okrem niekoľkých ojedinelých prípadov bol však v organizácii volieb dosiahnutý zanedbateľný pokrok.
V krajine stále pôsobí militantná organizácia aš-Šabáb napojená na teroristickú organizáciu al-Káida, ktorá už dve desaťročia bojuje proti vláde a kontroluje rozsiahle územia v štátoch obklopujúcich hlavné mesto Mogadišo.
Somálsko je navyše hlboko rozdelené na úrovni jednotlivých štátov. Lídri Jubalandu a Puntlandu sa ostro stavajú proti snahám prezidenta o centralizáciu moci. Ďalšou prekážkou je existencia Somalilandu, ktorý leží na severe Somálska a v roku 1991 vyhlásil nezávislosť. Svoje záležitosti spravuje oddelene od zvyšku krajiny. Vlani v decembri ho Izrael uznal za nezávislý štát.